La manager de Colapinto fue contundente sobre su futuro en la Fórmula 1 en 2025

Tras la confirmación de Bortoleto en Sauber, María Catarineu no le cerró a la posibilidad al piloto argentino en las pistas de la máxima categoría para el año próximo.

Sin dar más precisiones, su mánager, la española María Catarineu, no descartó la posibilidad que el pilarense no pueda seguir su carrera lejos de Williams. Si bien no aseguró que haya nada confirmado hasta el momento, reconoció que hay “una voluntad muy grande” para que el piloto de 21 años continúe en F1.