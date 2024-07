La mamá de Alexis Mac Allister reveló la intimidad de la Selección argentina antes de la final de la Copa América

"Estimo que Alexis va a jugar, porque viene jugando, no creo que haya tanto tiempo. A los jugadores los vi muy relajados. Dibu Martínez se estaba sacando fotos y la hija no lo dejaba, era como un abrojo, no lo quería soltar", relató.

Alexis Mac Allister La celebración de Mac Allister tras su gol. Télam

Silvina contó cómo es visitar las concentraciones, con una altísima cantidad de estrellas. "Alexis prefiere que no molestemos, que no nos saquemos fotos ni nada. De hecho, al Mundial me había llevado el álbum de mi sobrino, en el que Alexis no estaba porque todavía no estaba la lista. Me lo dio para llevar a Qatar y dije 'cuando haya una posibilidad, le voy a pedir a los chicos que me firmen las figuritas'. 'Ni se te ocurra', dijo él. En un momento él estaba haciendo una videollamada con su abuela, yo me fui por atrás y me acerqué a Messi y le dije 'por favor firmame y que no me vea Alexis porque me mata'. Se moría de la risa, me firmaron todos los que estaban ahí", recordó.

También ocupa un lugar especial en su memoria su primer encuentro con el crack rosarino. "En Londres, después de un partido amistoso, fue la primera vez que vi a Messi de cerca, yo lo admiro, para mí es el mejor del mundo en todos los sentidos, dentro y fuera de la cancha, Alexis le dijo '¿te querés sacar una foto con mi mamá?'. Yo me quedé dura, no lo esperaba de Alexis, él mismo me sacó una foto. Me aumentó mi admiración hacia él porque su sola presencia inspira muchas cosas, es especial", remarcó.

Uno de los goles clave en la carrera de Alexis fue el que le marcó a Polonia, que destrabó el partido que selló la clasificación a octavos de final. "Estábamos justo de ese lado, habíamos ido con Francis, Kevin, Javier, mi cuñado Patricio, no nos alcanzaban los brazos para abrazarnos, Javier lloraba, fue impresionante. No esperamos ni un segundo a salir del estadio para comunicarnos con Ale, de repente la gente alrededor se dio cuenta de que estábamos hablando con él y se nos vinieron todos encima. Fue muy emocionante, ya cualquier gol de tus hijos es emocionante, y ese, en un Mundial y en esa instancia nos dio la energía de que podíamos seguir después del primer partido", recordó, con una gran sonrisa.

Lo bueno y lo malo de ser familiar de futbolistas: regalos, un museo y las críticas en redes

"Formar parte de una familia de futbolistas es fantástico, más allá de que tiene los sabores amargos de perder, de alguna frustración, siempre lo he vivido de gran manera. Yo viví muchos años sola con los tres chicos porque me separé de Javier siendo ellos muy chicos, Alexis tenía dos años, así que conviví con el fútbol como la base para seguir adelante y un poco la terapia de vivir sin el papá", explicó Silvina.

"He vivido cosas hermosas, de enterarme de cosas de vestuario, creo que podría hacer un libro con todo lo que he pasado, tristezas de algunos chicos que venían a casa y no los ponían y había que contener, he tenido una vida muy feliz a través del fútbol, ojalá que sigamos disfrutando desde algún lado cuando ya no jueguen porque nos encanta y también el deporte es un medio para que los chicos conozcan, sociabilicen y se fortalezcan", aseguró.

En cuanto a la situación de Alexis y sus hermanos contar con un papá exfutbolista, con pasado en clubes grandes y en la Selección, consideró que "venir de un linaje de fútbol ha jugado muchas veces a favor y otras en contra, hay gente que llegó a criticarlos, porque es más fácil identificar, 'el hijo de', pero creo que lo llevaron con mucha hidalguía y les ha jugado a favor. Porque en la intimidad, tener un padre que haya hecho lo mismo le transmite una sabiduría que le hace recorrer el camino de una forma más fácil. Nunca se sintieron presionados, lo vivieron con optimismo y sabiendo que podía pasar esto, que podían superar a su padre, lo cual es muy bueno, Javier ya había llegado muy alto".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Maria Silvina (@silvinarie)

"Es muy difícil llegar a Primera, poder jugar de manera profesional y vivir del fútbol. Hay que hacer muchos sacrificios desde muy chicos, que hayan podido llegar a Primera es un gran mérito. Y llegar a esta instancia como Alexis, de jugar un Mundial, ahora su primera Copa América, nos hace ver que hemos hecho un camino muy difícil para poder estar acá. Como madre me gustaría que todas las madres pudieran sentir lo que yo siento y me han hecho sentir mis hijos", afirmó, con orgullo.

Parte de los sinsabores de las familias de futbolistas son los ataques en redes sociales tras un mal desempeño. "Creo que eso es lo que más sufrí, de hecho ellos me pusieron límites porque un par de veces reaccioné y respondí a los comentarios. Fui aprendiendo, no es fácil, porque te sale de adentro la gallina que lucha por los pollitos. Es complicado, pero me tuve que acostumbrar a que si son públicos va a pasar eso", planteó.

También hubo reveses inesperados: "Una vez saqué pasajes para venir a conocer Miami, ellos me dijeron 'no podemos, jugamos'. Me llamó el coordinador, que era Hugo Tocalli, me dijo 'señora, si usted se los lleva, sus hijos empiezan de cero'. No le creí, fuimos igual, y cuando volvimos, los tres al banco. Se aprende de todo", relató.

Alexis Mac Allister

"A veces lo despersonalizás, lo ves y decís '¿este es realmente mi hijo? ¿Toda esta gente lo está coreando y aplaudiendo?'. Me costaba horrores, para mí es mi nene, lo miro y sé qué le pasa, entonces me emociona. Me emociono más en la intimidad, cuando veo recuerdos, el museo de mi casa. Me gusta encontrar significados en las cosas, si veo una medalla me acuerdo de una jugada", señaló.

"Todavía no tuve tiempo para hacer lo que quisiera con todas esas cosas que significan tanto para nosotros pero ya lo voy a hacer, cada camiseta, con quién la cambió, en qué instancia. Hemos estado en la B, el camino recorrido ha sido impresionante, porque ha sido por tres. Llegar a Inglaterra, otro mundo, otro idioma, ahora también en Bélgica. Me emociona el momento en el que estoy conmigo misma, veo todas esas cosas y me lleno de recuerdos", contó, conmovida.

"A mí me emociona cuando ellos me regalan cosas de los partidos. Del Mundial hice un cuadro con las entradas. La camiseta de la final y creo que la del gol de Polonia están en el club, en Deportivo Mac Allister. Lo que hago ahora es tatuarme, siempre renegué contra los tatuajes, pero ahora tengo en mis brazos la vitrina con los logros. En casa está el museo, hay medallas, pedacito de red del arco de Qatar", cerró.