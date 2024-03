La madre de un campeón del mundo acusó a su hijo por violencia de género

Jerome Boateng Redes sociales

Fue enviado luego del suicidio de Kasia Lenhartd, la exnovia del jugador: “Ahora Kasia se ha suicidado y él todavía no quiere asumir las consecuencias de su comportamiento”. Como el caso está en proceso judicial, el futbolista no puede expresarse, pero la abogada que lo defiende, asegura que él dijo no haberla agredido.

Posterior al suicidio de la joven se reconstruyeron mensajes donde ella decía: “Lamentablemente ha estado a punto de romperme el dedo pulgar de la mano izquierda”. De esa manera, su defensa queda contrariada.

En 2021, el jugador fue condenado por el tribunal de Múnich a pagar una multa millonaria en euros por la violencia de género, así evitó la cárcel, a pesar de ser condenado culpable. Pero las declaraciones de la madre lo condenan socialmente.