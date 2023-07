La insólita respuesta de un dirigente de la AFA al comunicado de Godoy Cruz contra el arbitraje

El arbitraje del fútbol argentino siempre estuvo en el ojo de la tormenta , y con la llegada del VAR se creyó que iba a ser para bajar las fallas arbitrales, sin embargo, eso no sucedió y a través de las redes sociales o delante de los micrófonos l os jugadores no perdonan y expresan su descontento sobre la actuación de los árbitros cada fin de semana.

Este lunes, quienes mostraron su repudio a las actuaciones arbitrales, fueron los jugadores de Godoy Cruz quienes apuntaron contra Darío Herrera tras la derrota contra Banfield por 2 a 0 en el estadio Florencio Sola . Y en ese sentido, desde AFA no hicieron oídos sordos a la queja y respondieron duramente.

"Llevamos un año luchando contra los arbitrajes. Los errores son normales, pero no que siempre perjudiquen al mismo lado. Pedimos por favor que se termine esto de una buena vez por respeto al club y al fútbol”, se lee en el texto que referentes del plantel del Tomba publicaron en sus redes sociales.

Frente a ese panorama, Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) utilizó la misma red social para responder y puso en duda la veracidad del comunicado que realmente haya sido escrito por los propios futbolistas.

“Existirá la posibilidad, para que los 'comunicados' sean firmados con nombre y apellido. Porque resulta sospechosa su veracidad en cuanto al 'autor'”, sentenció el también presidente de la liga santiagueña de fútbol, citando el comunicado emitido, entre otros, por el arquero Diego “Ruso” Rodríguez.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTovigginoPablo%2Fstatus%2F1683732709242179584&partner=&hide_thread=false Existirá la posibilidad, para que los “Comunicados” sean firmados con nombre y apellido. Porque resulta sospechosa su veracidad en cuanto al “autor”. No voy a decirles que el “que más pide se muere primero”, pero una vez, SEPAN RECONOCER SUS ERRORES y la próxima PATEEN AL ARCO!!! pic.twitter.com/qHSnKw9RAJ — Pablo Toviggino (@TovigginoPablo) July 25, 2023

Y agregó: “No voy a decirles que el ‘que más pide se muere primero’, pero una vez, sepan reconocer sus errores y la próxima pateen al arco!!!”.

La explicación de Diego Rodríguez tras la publicación del comunicado en redes sociales

Este lunes en lo que sería la 26° fecha de la Liga Profesional, Godoy Cruz cayó por 2 a 0 ante Banfield en condición de visitante y los jugadores apuntaron contra el árbitro Darío Herrera por su mala actuación e incluso por su mala manera de comportarse con los jugadores del conjunto mendocino.

“No es casual que cuando estemos en los primeros puestos o en posiciones de Copa sea más alevoso todo”, agregaron los futbolistas en otro tramo del escrito y remarcaron la falta de respeto por parte de Herrera: “Y, lo que en otras épocas no ocurría y ahora es alarmante, es la falta de respeto de algunos árbitros. Acá citamos frases que hoy el colegiado dijo: 'Pedila ahora que estás perdiendo', 'no hablés que tenés dos partidos en Primera', 'ahora no te voy a cobrar nada'. Todo esto acompañado de risas y soberbia. Muy grave todo”.

Comunicado de Godoy Cruz Twitter Diego Rodríguez

Tras ello, el arquero de Godoy Cruz, Diego “Ruso” Rodríguez explicó el motivo del comunicado: “Un poco es la situación que nos toca vivir desde hace rato. En varios partidos nos vemos perjudicados, a veces en jugadas trascendentales y a veces en chiquitas que te van inclinando la cancha de cierta manera”.

“Además, cuando vas al vestuario te vas enterando de ciertas contestaciones soberbias del arbitraje y me parece que no van. Son completamente desacertadas y desafortunadas y nosotros como jugadores tenemos que poner un freno a eso, porque si un jugador lo hace es una tarjeta, te informan y demás”, concluyó.