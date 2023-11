"La gente de Boca no canta": La polémica frase de Rafa Di Zeo

Tras la derrota de Boca por 2-1 en la final de la Copa Libertadores ante Fluminense, Rafa Di Zeo lanzó una bomba contra los propios hinchas Xeneizes: "La gente de Boca no canta".

En su visita al canal de streaming de Flavio Azzaro, el líder de La Doce habló sobre cómo ve a la gente que va a ver a Boca a la Bombonera y su respuesta fue sorpresiva. "No cantan, no es que no nos siguen", reflexionó. Claro, habla de "seguir" haciendo referencia a que en general La Doce marca el paso con las canciones que se deben cantar en cada momento del partido.