La foto prohibida de Fernando Gago que su novia publicó y borró

“A brillar, amor. Te amo”, escribió Verónica Laffitte en su cuenta de Instagram con una foto de Gago en Chivas, el club mexicano al que pasará ser el director técnico. Posó con una bufanda y sonriente. Pero como aún no es oficial, tuvo que borrarlo.

El argentino que tuvo un paso positivo en Racing con 72 partidos de los cuales ganó 40, empató 17 y perdió 15. Un 63,43% de efectividad y fue campeón de la Supercopa Internacional y campeón del trofeo de Campeones de Argentina.

Chivas Gago Redes sociales

Y llega para reemplazar a Vjko Paunovic, quien se despidió con una emotiva carta. Pero lo que no se sabe es cuándo será la presentación oficial. Se espera que sea en las próximas horas, ya que tiene que salir a tramitar su visa de trabajo para poder reportar con la planilla del club.

Como jugador formó parte de planteles como Boca, Real Madird, Roma, Valencia y Vélez, pero como técnico estuvo al frente de Aldosivi en primer lugar y luego de Racing. Esta será su tercera experiencia.

Gustavo Costas y su objetivo en Racing: "No hay que competir más en las Copas, hay que ganarlas"

Gustavo Costas fue presentado como entrenador de Racing para la temporada 2024 y aseguró que el objetivo principal de su ciclo será lograr un título internacional en el club, que no gana un torneo internacional desde la Supercopa de 1988. Por lo pronto, el año próximo competirá en la Copa Sudamericana.

Gustavo Costas en Racing Racing Club

“Es una alegría estar en casa de nuevo, te llena de emociones. El que me conoce, sabe lo feliz que estoy. Pensé que no iba a tener estas oportunidades en este momento de mi carrera y Dios me regaló este desafío”, explicó el director técnico, que estuvo acompañado por el presidente Víctor Blanco.

El DT se formó y jugó en el conjunto de Avellaneda en dos etapas: entre 1981 y 1989, salió campeón en 1988 de la Supercopa- y luego desde 1992 a 1996. Por esa razón, a sus 60 años, se mostró muy feliz por esta tercera etapa al frente en el banco de suplentes.