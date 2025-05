La filosa respuesta de Toviggino a Eduardo Domínguez tras la derrota de Estudiantes: "Acusalo con tu papá, sir Sebastian"

Tras la derrota por 2 a 0 contra el conjunto rosarino, Domínguez enfrentó los micrófonos y se quejó del arbitraje: si bien señaló que “a veces no querés hablar”, también remarcó que “te condicionan”. “Me dicen que la de Tiago (Palacios) no es amarilla (...) me sorprende que para uno sí y para otro no. Fue el año completo así, entonces tenemos que tener tranquilidad y seguir construyendo", sostuvo.