La fuerte respuesta de Toviggino a un dirigente de Banfield por el partido frente a Barracas Central

Si bien esa fue la jugada que generó grandes reclamos por una posible posición adelantada, pero el árbitro Luis Medina validó el gol. Con este resultado, el equipo de Rubén Darío Insúa consiguió su primera victoria en el campeonato alcanzando las cuatro unidades y subió al séptimo puesto, mientras que los del sur perdieron su invicto y quedaron segundo en la tabla.

Ante ello, Mauricio Bonafina, vicepresidente primero del Taladro mostró su descontento por la actuación del árbitro y explotó en su cuenta personal de X: “Aunque las cosas no salgan, aunque el de negro no quiera o el de Ezeiza no vea, nunca hay que dejar de ser. Este equipo demostró tener sacrificio y huevos. Nunca dejo de ser Vamos banda!! Esto recién comienza”.

Embed LA JUGADA DE LA POLÉMICA: Todo Banfield pidió offside de Jappert pero el VAR confirmó el 1-0 de Barracas. ¿Qué te pareció?



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/YGinpV0B4a — SportsCenter (@SC_ESPN) February 1, 2025

La dura respuesta de Pablo Toviggino al vicepresidente primero de Banfield

Tras el fuerte descargo de Mauricio Bonafina y fiel a su estilo, Pablo Toveggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino no se quedó callado: respondió con total dureza al dirigente del Taladro por X.

“Ahí lo tenés al Pelo…. !! Sábado - Domingo !! Ladies and gentlemen bon soire sean bienvenidos a la Octava función (2017-2025) pasen y vean los programas y periodistas deportivos más truchos, más bajos, más pavos del mundo. TODOS VIVIENDO DE AFA, inútiles e inoperantes”, comenzó escribiendo utilizando el mismo tuit del dirigente del conjunto del sur.

Y agregó: “Desde ahora y para siempre cualquier semejanza con hechos reales correrá por vuestra propia imaginación, arrivederci é buona fortuna !! Porque la van a necesitar en este 2025 … Promesa !! La Guardia Alta”.

Pablo Toviggino Banfield X

Esto hace referencia el gol que le convalidaron a Barracas Central. Si bien el defensor del Guapo parecía estar en offside, pero el VAR (con Fabrizio Llobet como responsable) consideró que se encontraba habilitado y el árbitro Luis Lobo Medina convalidó el tanto en el estadio Julio Humberto Grondona de Arsenal tras el trazado de líneas que hizo el video arbitraje.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Rubén Insúa jugará la próxima fecha contra Aldosivi el jueves 6 de febrero. Por su parte, Banfield buscará recuperarse cuando reciba a Belgrano en su estadio el viernes 7.