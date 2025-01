Pablo Toviggino cruzó a Juan Sebastian Verón: "Los clubes son de los socios"

El tesorero de la AFA criticó duramente al presidente de Estudiantes de La Plata, en medio del polémico desembarco del inversor inglés Foster Gillett al club platense: "No Sir pecho frío", ironizó.

El tesorero de AFA emitió un breve comunicado en su cuenta de X, donde escribió en el marco de la disputa sobre las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y se encargó de cruzar a Verón: “ ¡No, Sir Pecho Frío! Claro, ahora entiendo porque sos miamense (sic), estás buscando el calorcito que te descongele el cerebro y te genere una nueva idea para engañar al socio de Estudiantes! Los clubes son de los socios y no lo decimos nosotros, es un principio que enorgullece al fútbol argentino, el mismo que es campeón del mundo y bicampeón de América. Hoy, posicionado como una de las marcas deportivas más importantes del mundo a nivel global”, publicó Toviggino.

El presidente ejecutivo del Consejo Federal de Fútbol de AFA continuó: “Todo, sin necesidad de pedirle nada a nadie. Resultaría conveniente, incluso aconsejable, que expliques claramente a los socios del club que presides desde Miami, que lo único que estás haciendo es contraer una deuda monstruosa, que solo podés garantizar con el patrimonio de Estudiantes Asociación Civil.

Además, agregó: "No estás cambiando o transformando el modelo de gestión del Fútbol Argentino, tampoco estás inventando nada, puesto que Foster Gillett no es, ni será, un socio comercial, ni un dirigente deportivo, ni mucho menos un benefactor de la humanidad deportiva, saturado de virtudes, como pretendes presentarlo”.

Toviggino, figura clave del fútbol del interior, tomó notoriedad pública en los últimos meses por disparar munición gruesa contra quienes se pronuncian a favor de la SAD. Así, se refirió al ex dueño del Liverpool de la Premier League de Inglaterra: “Es lisa y llanamente, a la Luz de la Ley Argentina, un acreedor!!! Que por la única razón, por la que no se queda con el Club Estudiantes, es porque el Fútbol Argentino y la Ley Argentina, NO lo permite”.

Finalmente, concluyó: “Allá vos, seguí tomando sol que seguro lo necesitas, que al fútbol argentino lo refundamos y transformamos día a día entre todas y cada una de las más de cuatro mil asociaciones civiles que integran AFA por elección y voluntad de sus propios socios!!!”.