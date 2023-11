La estelar entrevista de Zinedine Zidane a Lionel Messi: "Te admiro muchísimo"

"Es una pena no haber jugado contigo", se lamentó Zidane ante Messi

El argentino y el francés no escatimaron en elogios para ambos y disfrutaron de un tiempo donde hablaron de fútbol, deporte por el cual el mundo entero supo rendirse a sus pies. “ Es una pena no haber jugado contigo . Es un placer estar contigo y poder hablar de fútbol, porque la gente lo que quiere a veces es eso hablar más de futbol que de tonterías”, fueron las primeras palabras de Zizou, cuando estuvo frente al rosarino.

“Te admiro muchísimo. No tuvimos la suerte de jugar juntos, sí de enfrentarnos. Siempre el respeto y admiración por todo lo que hiciste y seguís haciendo”, devolvió el elogio el actual jugador de Inter Miami.

La entrevista protagonizada por el capitán de la Selección argentina y la leyenda del Real Madrid, es impulsada por la marca deportiva Adidas, donde el rosarino ya hizo una breve participación y habló del significado de utilizar la camiseta número 10, cosa que volvieron a retomar ahora.

“Para nosotros, los argentinos, el 10 es un número muy especial. Lo lees y automáticamente se te viene Maradona a la cabeza. Los que crecimos con el fútbol, queríamos ser como él. La ilusión y el deseo siempre era ese”, relató Messi y agregó: “El 10 era el jugador diferente. Todos queríamos ser el jugador diferente y todos nos creíamos eso. Por eso, todos queríamos tener ese número”.

Recordando al exenganche de Boca, Zidane señaló: “El respeto por Diego, no solo de los argentinos, es de todo el mundo... Maradona es un ídolo para todos. Pero que lo digas vos, que tenés ganados tantos balones de oro, es muy fuerte”.

En el análisis futbolístico, el argentino detalló que el número “reflejaba que eras el enganche o el media punta, cómo lo llamábamos nosotros” y lamentó que “hoy no sé si es tan así”. “Hay muchos equipos que juegan 4-3-3 y tiene más interiores que número 10. Tampoco entran en un 4-4-2”, analizó La Pulga y como respuesta el francés destacó: “Por suerte todavía estás jugando vos”.

Zidane y Messi destacaron sus propios ídolos

Durante el mano a mano titulado “Cuando Zidane conoció a Messi”, ambos jugadores no solo se deshicieron en elogios, nombraron qué jugadores fueron su fuente de inspiración en el terreno de juego.

En ese sentido, el rosarino mencionó a sus dos grandes referentes: “Hay pocos 10 característicos como lo eran (Juan Román) Riquelme o (Pablo) Aimar. Quedan pocos de esos... O ya no hay. Ahora se transforman más en interiores o extremos”.

En contra punto, el exjugador del Real Madrid mencionó al uruguayo, Enzo Francescoli. “Mi ídolo era Enzo Francescoli. Jugaba en el Marsella y yo tenía 13 años. Lo veía y decía 'quiero ser como él'. La manera en que llevaba la pelota, cómo se movía. En Francia no había muchos extranjeros y cuando vino Enzo, un sudamericano, ya vimos que era otro fútbol, diferente. Hacía cosas con el balón... era un mago”, contó Zidane.

"Yo era chiquito, lo vi poco a Enzo. Pero él estaba en River, que ganaron todo en esa época, tenían un equipazo. Yo siempre dije que me gustaba mucho Aimar, me encantaba su manera de jugar, también estaba en un River que tenía un gran equipo y él se destacaba mucho. Sacando a Diego, que es algo aparte, Pablo era una persona que admiraba mucho como jugador. De esa época yo no seguía tanto el fútbol europeo, era todo fútbol local", confió Messi.

Messi y Zidane, elogios sin límites

Cuando el entrevistador pidió una palabra para describir a Messi, Zinedine Zidane encontró una sola: magia. “Es lo que me gusta. No estamos todos los días juntos, y para mí hoy es un día importante para decirle la admiración que le tengo, que es de toda la gente que le gusta el fútbol”, se sinceró el francés quien sonrió con timidez ante los comentarios del campeón del mundo en 1998.

Y siguió Zizou: “Para uno, que entiende de fútbol, ver a uno en el campo que casi sabía lo que iba a hacer, como una conexión... Pero cuando ves que lo hace, es como que digo 'esto ya está'. Es lo que la gente quiere ver. Son pocos los que pueden hacer eso pero ninguno como él. Pocos, muy pocos. Bueno, uno”.

“No es porque estás acá pero siempre te admiré. Te sufrí mucho porque yo era del Barcelona, me acuerdo de la época del Madrid y los Galácticos, que ganaron una Copa de Europa y tenían un equipazo. Era el diferente. Para mí es uno de los más grandes de la historia”, devolvió “el pase” Leo, que le mencionó varios goles y jugadas como para demostrarle que los elogios eran auténticos.