La emoción de la familia de Zabala, el juvenil de River que podría jugar el Superclásico

El surgido de las inferiores del Millonario disputó ya dos partidos, y para este domingo en Córdoba frente a Boca, podría reemplazar a Paulo Díaz en caso de que Martín Demichelis no encuentre en óptimas condiciones al chileno. Su padre estará presente desde la tribuna: "Tiene ganas de entrar y romperla".

Este Superclásico por los cuartos de final de la Copa de la Liga, que podría señalarse como una final anticipada, no solo es especial por todo lo que genera un River – Boca, sino también para sus propios protagonistas .

En este caso, habrá varios juveniles, de ambos equipos, que podrán ser protagonistas del encuentro, y por qué no, quedar en la historia de los choques más importantes de Argentina. Y ese es el caso del defensor central Daniel Zabala, surgido de las inferiores del Millonario, que, aun sin la confirmación del equipo, está en la puja por ser titular en reemplazo del chileno Paulo Díaz.

Es que el jugador de la Selección de Chile, al igual que Miguel Borja, son dos de los futbolistas que están en duda desde el arranque por las molestias que vienen arrastrando, aunque en los últimos entrenamientos trabajaron a la par de sus compañeros.

Sin embargo, tanto el central de 21 años como su familia tienen la ilusión de poder jugar unos minutos el choque en Córdoba. “Tiene unas ganas de entrar y romperla”, reconoció el papá del nacido en William Morris a C5N.

La emoción de la familia de Daniel Zabala previo al Superclásico

En los alrededores del estadio Mario Alberto Kempes, los fanáticos ya se concentran para palpitar el clásico entre River y Boca, y entre ellos, un poco como hinchas y otro poco para alentar a su hijo, se hizo presente el papá de Daniel Zabala, defensor surgido de la cantera del Millonario.

“Estoy disfrutando de esto”, señaló el hombre que se lo notó emocionado en diálogo con Diego Costa en Argentina en Vivo por C5N y agregó: “Para nosotros esto es un sueño, estamos viviendo un sueño porque todavía no lo podemos creer. Pero desde que arrancó en Reserva sabíamos que iba a llegar porque siempre tuvo ese estilo de juego”.

En ese sentido, si bien falta confirmación oficial, el futbolista podría reemplazar a Paulo Díaz, aunque parecería que el chileno llegaría en óptimas condiciones. “Parecería que juega Paulo Díaz porque ya está bien, pero ante cualquier eventualidad está él”, reconoció Zabala padre.

“Vengo de verlo del hotel y está perfecto, pero tiene unas ganas de entrar y romperla. Hicieron una charla todo el equipo y los vi demasiados confiados”, reconoció sobre cómo ve el equipo a horas del inicio.

Pero respecto a cómo se vive como hincha y familiar, por el presente de su hijo, el hombre reconoció estar “muy emocionado, no me quiero imaginar si juega”. “Ya cuando jugó el otro día con Huracán… no se puede describir lo que es, hay que estar. Después cuando jugó el segundo tiempo, y cómo jugó contra Instituto; y hoy cuando lo vi, está desesperado por jugar. Sé que va a ser un gran partido”, concluyó.