En Vivo
16 de julio de 2026 Inicio

Argentina-Inglaterra: se cortó la luz en Marcos Paz en pleno partido y los vecinos apelaron al ingenio

El desperfecto afectó a decenas de hogares a pocos minutos del final del encuentro. Ante la desesperación, los hinchas utilizaron radios de autos y la pantalla de un local de electrodomésticos para sintonizar los goles del triunfo.

Por
Algunos vecinos prendieron las radios de autos y otros se plantaron frente a un local de electrodomésticos.

Algunos vecinos prendieron las radios de autos y otros se plantaron frente a un local de electrodomésticos.

Decenas de vecinos de la localidad bonaerense de Marcos Paz sufrieron un inesperado corte de luz el miércoles por la noche durante los minutos finales de la semifinal del Mundial 2026, donde Argentina derrotó por 2 a 1 a Inglaterra. El desperfecto eléctrico interrumpió las transmisiones a los 83 minutos del partido y obligó a los habitantes a salir a las calles en busca de alternativas para seguir el juego.

El santo protector al que rezan los argentinos este domingo para ganar la cuarta estrella.
Te puede interesar:

Coincidencia mística: la final del Mundial se juega el día de San Expedito, el santo que protege a la Scaloneta

La interrupción del suministro coincidió con el momento más emotivo del encuentro. Pocos minutos después del apagón, el combinado albiceleste revirtió el marcador con un tanto de Enzo Fernández a los 86 minutos y otro de Lautaro Martínez a los 92 minutos, lo que desató festejos alocados en la vía pública.

Ante el colapso de las páginas de internet en los teléfonos celulares, la primera reacción de la comunidad fue encender los vehículos. De este modo, numerosos grupos de personas se aglomeraron alrededor de los autos estacionados para escuchar el desenlace por radio.

@elobservadorar

Se cortó la luz y los vecinos siguieron los goles desde un local cerrado Marcos Paz vivió la histórica remontada de Argentina frente a Inglaterra por semifinales de una manera muy particular: la ciudad se quedó sin suministro eléctrico en medio del partido y celebró el resultado en la calle.

sonido original - elobservadorar - elobservadorar

Un comercio de electrodomésticos salvó la noche de los hinchas

La salvación para muchos de los fanáticos llegó gracias a un local de la zona que comercializa artículos para el hogar. El establecimiento comercial poseía un televisor encendido que sintonizaba la señal del partido a pesar del apagón generalizado en el barrio.

Los videos difundidos en la plataforma TikTok registraron el júbilo de la muchedumbre detrás de la reja del comercio en el instante del segundo gol argentino. El agónico grito de Lautaro Martínez consolidó el pase a la final del torneo frente a España y transformó el tenso apagón en una fiesta callejera inolvidable.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Slavko Vincic será el árbitro de la final del Mundial entre Argentina y España. 

La FIFA confirmó al árbitro de la final entre Argentina y España y un dato encendió la previa

Jack Ford, el titular de la Asamblea Legislativa de las islas Malvinas.

La Asamblea Legislativa de las islas Malvinas se quejó con la FIFA por la bandera y los cantos de la Selección

El capitán de Three Lions reconoció la derrota y destacó el trabajo realizado por el selecciondo inglés.

La dura carta de Harry Kane a los hinchas: "Ir por la gloria no siempre significa que la conseguirás"

El vecino de Comodoro Rivadavia rezó para que la Selección argentina gane ante Inglaterra.

Rezó a los héroes de Malvinas por el milagro ante Inglaterra y se hizo viral

La estrella de 19 años no entrenó con normalidad.

Alerta en España por Lamine Yamal: no se entrenó y enciende las alarmas para la final con la Selección argentina

Encuentro entre Javier Milei y Donald Trump en Washington en 2025. 

Se confirmó que Trump irá a la final del Mundial 2026: Milei descartó viajar

últimas noticias

La conductora se cayó en vivo y preocupó a los televidentes.

Georgina Barbarossa sufrió una fuerte caída en vivo y generó preocupación

Hace 11 minutos
Interna caliente en LLA entre Villarruel y Bullrich. 

Nuevo capítulo en el cruce entre Villarruel y Bullrich: "Debería dar un paso al costado"

Hace 35 minutos
Si no te gusta, andate a Cuba: el cruce de Milei con un espectador en la Bolsa de Comercio

"Si no te gusta, andate a Cuba": el cruce de Milei con un espectador en la Bolsa de Comercio

Hace 51 minutos
Lali le respondió a sus fans el pedido de estar nuevamente en la final.

La respuesta de Lali al pedido de sus fans para que vuelva a cantar el Himno en la final del Mundial

Hace 1 hora
Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 17 de julio

Hace 1 hora