Argentina-Inglaterra: se cortó la luz en Marcos Paz en pleno partido y los vecinos apelaron al ingenio El desperfecto afectó a decenas de hogares a pocos minutos del final del encuentro. Ante la desesperación, los hinchas utilizaron radios de autos y la pantalla de un local de electrodomésticos para sintonizar los goles del triunfo. Por Agregar C5N en









Algunos vecinos prendieron las radios de autos y otros se plantaron frente a un local de electrodomésticos.

Decenas de vecinos de la localidad bonaerense de Marcos Paz sufrieron un inesperado corte de luz el miércoles por la noche durante los minutos finales de la semifinal del Mundial 2026, donde Argentina derrotó por 2 a 1 a Inglaterra. El desperfecto eléctrico interrumpió las transmisiones a los 83 minutos del partido y obligó a los habitantes a salir a las calles en busca de alternativas para seguir el juego.

La interrupción del suministro coincidió con el momento más emotivo del encuentro. Pocos minutos después del apagón, el combinado albiceleste revirtió el marcador con un tanto de Enzo Fernández a los 86 minutos y otro de Lautaro Martínez a los 92 minutos, lo que desató festejos alocados en la vía pública.

Ante el colapso de las páginas de internet en los teléfonos celulares, la primera reacción de la comunidad fue encender los vehículos. De este modo, numerosos grupos de personas se aglomeraron alrededor de los autos estacionados para escuchar el desenlace por radio.

@elobservadorar Se cortó la luz y los vecinos siguieron los goles desde un local cerrado Marcos Paz vivió la histórica remontada de Argentina frente a Inglaterra por semifinales de una manera muy particular: la ciudad se quedó sin suministro eléctrico en medio del partido y celebró el resultado en la calle. sonido original - elobservadorar - elobservadorar Un comercio de electrodomésticos salvó la noche de los hinchas La salvación para muchos de los fanáticos llegó gracias a un local de la zona que comercializa artículos para el hogar. El establecimiento comercial poseía un televisor encendido que sintonizaba la señal del partido a pesar del apagón generalizado en el barrio.

Los videos difundidos en la plataforma TikTok registraron el júbilo de la muchedumbre detrás de la reja del comercio en el instante del segundo gol argentino. El agónico grito de Lautaro Martínez consolidó el pase a la final del torneo frente a España y transformó el tenso apagón en una fiesta callejera inolvidable.