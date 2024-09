La desopilante anécdota de un ex Barcelona con Lionel Messi: "No es normal"

Lionel Messi es para muchos el mejor jugador de la historia del fútbol , no solo lo notan los fanáticos por lo hecho cada fin de semana, sino que lo dicen sus propios compañeros, los que lo vieron hacer cosas fuera de lo normal en los entrenamientos. En su mejor época en Barcelona, Leo hizo cosas imposibles, tal y como cuenta un ex compañero suyo que afirmó que "no es normal".

"Solíamos patear desde fuera del área después de los entrenamientos. Hermano... de 100, 98 eran gol. Se los digo, no es normal. A la escuadra superior ¡Bang!, contra (Marc André) Ter Stegen. Le dije en alemán 'vamos hombre, ¿qué sucede?', me dijo 'no puedo'. Es el ritmo perfecto, justo en la esquina pegada al palo", culminó el ex volante.

El ex compañero de Lionel Messi que sufrió una grave lesión en Barcelona

Marc-André ter Stegen lesión Barcelona Barcelona perderá a Ter Stegen por casi toda la temporada tras su lesión. Redes sociales

El Barcelona, líder con puntaje ideal en La Liga española, enfrenta una situación preocupante tras confirmar la grave lesión de su arquero y capitán, Marc-André ter Stegen, quien sufrió una rotura completa del tendón rotuliano de la rodilla derecha durante el duelo contra el Villarreal.

El incidente ocurrió a los 43 minutos del partido, cuando el arquero del equipo catalán salió a cortar un centro en un tiro de esquina y, desafortunadamente, cayó mal y quedó tendido en el césped con visibles signos de dolor. La preocupación se apoderó del equipo y de los hinchas presentes al ver cómo lo retiraban en camilla del terreno de juego.