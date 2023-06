La contundente frase de Martín Del Potro sobre su futuro en el tenis

En una conferencia de prensa por el lanzamiento de una campaña llamada Open for Us, Del Potro reconoció que a pesar de las dificultades, pretende disputar el Abierto de Estados Unidos que empezará el próximo agosto: "No tengo mi etapa en el tenis cerrada con llave y candado. Es un deseo interno pisar la cancha por última vez en el US Open, pero mi físico me manda mensajes que no son compatibles con ese deseo".