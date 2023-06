La contundente frase del papá de Messi que define cómo está la negociación con Barcelona

Si bien el encuentro apenas duró 20 minutos, Jorge Messi insistió en que las charlas mantenidas con la dirigencia del club catalán no dejaron “nada concreto” hasta el momento. De igual modo, sin detener su marcha, expresó que le “encantaría” que se produzca el retorno del astro al Camp Nou.

Ya por la noche de este lunes en España, Messi padre cenó en un restaurante de Barcelona, donde un periodista español lo encontró y con quien mantuvo una conversación donde habló sobre la negociación y cómo está el astro argentino ante toda la repercusión del tema.

“Molesta que se hable mal de Leo. Sufre y no es que no quiera venir, pero anímicamente está mal, no sabe qué hacer, está aburrido de la situación, siente un poco de prisión después de dos años difíciles en París, especialmente los primeros cuatro meses en los que tuvo que vivir en un hotel y de eso le costó recuperarse”, reconoció y preocupó por el estado anímico del rosarino quien, si bien tiene contrato con Paris Saint Germain hasta el 30 de junio, el último fin de semana jugó su último partido con la camiseta del club parisino.

¿Messi vuelve a Barcelona? Jorge Messi explicó cómo está la negociación

En diálogo exclusivo con el periodista Carlos Monfort, quien luego reprodujo en la cuenta de Jijantes, un equipo de la King League, el representante del delantero precisó que la negociación con el Barcelona “está difícil”. “Ahora mismo veo bastante difícil una llegada de Messi, no creo que se dé, está bastante complicado”, preocupó a muchos.

“Ahora mismo depende de un montón de cosas. Barcelona es su casa y siempre lo será. Siempre ha estado muy cómodo aquí, estamos pendientes de muchas cosas, no de lo económico, él jugaría gratis”, agregó.

https://twitter.com/JijantesFC/status/1665848509394821122 F5 de la carpeta LEO MESSI - lo que Jorge Messi le ha dicho a @monfortcarlos pic.twitter.com/4HguuFtnNN — Jijantes FC (@JijantesFC) June 5, 2023

Por otro lado, indicó que la relación con Laporta “es muy buena”. “Si no viene a Barcelona se despedirá con algo grande, pero vaya bien o mal, habrá un comunicado entre hoy y mañana para anunciar su decisión”, sostuvo el representante del delantero.

Qué otras opciones tiene Lionel Messi sobre su futuro

Frente a esta situación ya se están manejando otros mercados para que el rosarino desembarque tras su incipiente salida de Francia.

Según detalló el periodista Sebastián Quadrelli, se volvió a refutar la posibilidad de que Messi continúe su futuro en el Inter de Miami de David Beckham. “Tienen todo listo para presentarlo a Leo. Confían que puedan recibir su OK esta semana.”, sostuvo.

https://twitter.com/verobrunati/status/1666012152203755521 Todo lo que publica @SebaQuadrelli es real: en las últimas horas Inter Miami avanzó en la propuesta a Lionel #Messi está más cerca de cerrar su contratación. En Miami son muy optimistas. https://t.co/HTnoqxEfM8 — Veronica Brunati (@verobrunati) June 6, 2023

Por su parte, si bien trascendió que desde Arabia Saudita le habían ofrecido un contrato millonario de e u$s400 millones al año, en estas últimas horas, aseguran que esa opción “ha perdido terreno”.