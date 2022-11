La confesión de Rodrigo De Paul que ilusiona a los hinchas de Racing

También explicó que cuando habla el capitán “se lo escucha con mucha atención” por lo que el rol que intenta cumplir es del lado del ejemplo: “Entrenar a full, que el equipo sepa que siempre puede contar conmigo dentro y fuera del campo, entender cada momento que pasamos, aportar alegría, diversión al grupo. Eso te lleva a ser un referente. Pero no es solo un tema de actitud. Cuando las cosas te salen bien dentro de la cancha, tus compañeros empiezan a confiar más en vos, a respetarte más también fuera del campo. Creo que todo eso me condujo a ser no sé si un líder, pero sí un jugador importante dentro de la selección argentina. El líder es Messi”.

La Selección argentina debutará el próximo 22 de noviembre frente a Arabia Saudita Unidos a las 7 de la mañana (hora de Argentina) y si bien sueña con ganar el mundial, el mediocampista del Atlético de Madrid consideró que la Copa América en Brasil el año pasado “está entre los más grandes logros de la selección argentina, junto con los dos Mundiales que se ganaron (1978 y 1986), las dos últimas finales que se perdieron y el partido de Maradona contra los ingleses”. “Fue algo muy grande lo que pasó”, aseguró.

Qué dijo Rodrigo De Paul sobre su futuro con el fútbol

Si bien el volante tiene tan solo 28 años y ahora solo sueña con ganar su primer campeonato del mundo con la albiceleste junto a Messi, también se permite a analizar su futuro en el mundo del fútbol que hizo ilusionar a los hinchas de Racing.

De lleno descartó una posibilidad de ponerse el buzo de entrenador cuando tome la decisión de “colgar los botines”. “No tengo planes de seguir vinculado con el fútbol, no me veo mucho como técnico. Hay que estar muy preparado para llevar la vida tan particular que lleva un jugador. Hace unos días estuve en Bélgica, por ejemplo, pero no puedo decir que conozco algo de ese país: vas del avión al micro, del micro al hotel y así… Es una vida rara”, indicó.

“Ser entrenador es aún más demandante que ser jugador. Entonces hoy no lo veo. Capaz que más adelante cambio de opinión, pero no creo”, se sinceró.

Pero antes de retirarse tiene un sueño pendiente: “Antes de retirarme me gustaría ganar una Copa Libertadores con Racing. Pero, bueno, la vida va pasando, y desde que yo me fui de Argentina, el país ha desmejorado en muchos aspectos. Ya llevo casi diez años viviendo en Europa, no sé qué puede pasar”.