La confesión de la creadora de la polémica estatua de Gallardo que sorprendió a todos

Si bien este lunes, el periodista Leo Paradizo informó en ESPN que River modificará ese detalle de la estatua para terminar con la polémica, Savall salió a aclarar qué pasará con la escultura de ocho metros de alto y que está ubicada al lado del Museo de River, junto al de Ángel Labruna.

Estatua Marcelo Gallardo

“Es una estatua destinada a otro público, del fútbol, más cultural y sin tanto primitivismo. No hubo maldad ni falta de respeto en la confección de la estatua”, detalló la artista y aseguró que el diseño es “un guiño” a la hinchada que hace referencia a los 14 títulos, entre los que sobresalen las Copas Libertadores 2015 y 2018, que obtuvo “El Muñeco” en Núñez.

Por su parte, Carlos Trillo, uno de los principales promotores del monumento, explicó que el diseño no tuvo intención de ofender a nadie y que todo se hizo desde el respeto.

“La parte del bulto quedó como más resaltado cuando lo fue esculpiendo (Mercedes Savall) y yo le dije que lo dejara así, está bien, es un atributo de Marcelo, pero no fue con ánimos de ofender a alguien o cargar alguien. Y tampoco me parece que fue tan grande. No lo digo como chicana. Nos falta madurez. Hay gente que se maneja como si estuviera en el siglo XVI por mostrar un atributo que muchos hinchas de River consideramos que tiene Marcelo”, indicó en el Twitch de Olé.

Luego de la repercusión por la estatua de Gallardo, Mercedes Savall explicó qué decisión tomará

Savalla, quien confesó que tuvo que arrancar terapia por el vínculo con Gallardo, reveló cuál es la decisión respecto a la escultura: “Solo si a él le llega a incomodar la estatua estaría dispuesta a modificarla”.

En tanto, en diálogo con Infobae, reveló que el efecto visual “ya estaba pactado desde el principio”. “Preferí no decir nada para que la gente lo vea. Debe ser que ahora, que se la ve completa, tiene más impacto”, admitió la escultora y señaló que “hubo una búsqueda” para conseguir ese impacto.