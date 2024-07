La broma del Loco Bielsa sobre un jugador uruguayo que desató las risas en conferencia de prensa

Embed Periodista: Araujo ha sido uno de sus jugadores predilectos desde que llegó. ¿cómo lo descubrió? ¿Qué cosas vio en ese momento?



Bielsa: Creo que es un jugador vulgar, que ha llegado a donde está producto de la suerte y que yo no lo vi, me lo recomendaron



Las risas en la conferencia en la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte no tardaron en suceder tras la broma del Loco Bielsa. "No creo que pase de ahí. Yo no lo vi, me lo recomendaron", tiró el entrenador, quien ya se había viralizado la semana pasada, por una respuesta sobre el fútbol actual: "El fútbol es propiedad popular, pero el pobre ya no lo tiene más", había expresado el DT.