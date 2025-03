La Bombonera, enardecida: silbidos a Marcos Rojo, Fernando Gago y un canto directo a los jugadores

El partido de Boca contra Rosario Central no iba a ser uno más. Tras el papelón del Xeneize en la Copa Libertadores, con una eliminación temprana a manos de Alianza Lima por la Fase 2 del repechaje, la Bombonera no dejó escapar la oportunidad de descargar la bronca contra los jugadores y el cuerpo técnico: Fernando Gago, Marcos Rojo y un canto especial contra todos los jugadores fue el repertorio de una noche tensa.

Luego, vino la catarata de insultos y silbidos cuando presentaron al equipo: el capitán Rojo y el entrenador Gago fueron los más resistidos por una hinchada que se hizo sentir en la previa. "Hoy vinimos a ver a Boca, que en la Copa nos falló, con la hinchada no se jode, la p... que los parió", comenzó la popular. Y continuó: "A ver, a ver, los jugadores, si pueden oir, con la camiseta de Boca es ganar o morir". Otro hit fue: "La camiseta de Boca, se tiene que transpirar, y si no no se la pongan, váyanse y no roben más".

Para colmo, en pleno partido, cada vez que la tocó Rojo, la silbatina desde las tribunas se hizo oír. La Bombonera habló y dio su veredicto: "Que se vayan todos..."

Los cantos de una noche de tensa en La Bombonera

Embed SINO NO SE LA PONGAN, VAYANSE NO ROBEN MÁS.pic.twitter.com/h7NpON9Nzk — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) February 28, 2025

Embed LA CAMISETA DE #BOCA, SE TIENE QUE TRANSPIRAR...



SINO NO SE LA PONGAN, ¡VAYANSÉ NO ROBEN MÁS! pic.twitter.com/CSxuVuimCU — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) February 28, 2025

Embed A VER A VER LOS JUGADORES SI PUEDEN OIR, CON LA CAMISETA DE #BOCA MATAR O MORIR.... pic.twitter.com/5WRWweoEB3 — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) February 28, 2025

NOTICIA EN DESARROLLO.