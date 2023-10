Kun Agüero se deshizo en elogios hacia el Colo Barco y advirtió a Boca: "No creo que..."

En una transmisión en la plataforma Twitch, el exfutbolista destacó a Barco advirtió que es muy probable que próximamente se desempeñe en Manchester City, equipo que es dirigido por el español Pep Guardiola: "Juega bien. Muy buen jugador ¿Va a durar un poco más en Boca, o no? No creo que dure mucho. El City seguro se lo lleva".

Si bien el club inglés está interesado en el futbolista de 19 años, no realizó una oferta formal con el objetivo de sumarlo a un plantel que ya cuenta con el ex River Julián Álvarez. Además, Brighton and Hove, que también juega en la Premier League, puso su atención en el juvenil.

Por otra parte, Agüero palpitó el encuentro que jugarán Boca y Fluminense por la final de la Copa Libertadores: "La verdad que increíble lo de Boca. No sé cómo va a salir el partido, es difícil. Marcos Rojo no va a jugar. El tema es que como juega hoy Boca, que meten muchas ganas, actitud y tratan de que el rival por ahí no se agrande... el tema es que los brasileños donde los dejas agrandar te pintan la cara".