Julián Álvarez, sobre el partido con México en Qatar 2022: "Nunca sentí tanto cagazo"

"El segundo encuentro fue durísimo. Después de perder con Arabia Saudita, ya se convirtieron todos los partidos en seis finales. ¡No teníamos margen de error para nada! Me acuerdo que estaba en el banco de suplentes, pero creo que nunca sentí tanto cagazo ", detalló el atacante de Manchester City, que luego se ganó la titularidad.

Messi y Julian Alvarez Álvarez metió un golazo contra Croacia y festejó con Messi.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni venció 2-0 al elenco mexicano con golazos de Lionel Messi y Enzo Fernández. A partir de ese momento, el nivel colectivo se incrementó y comenzó el camino rumbo a la conquista del Mundial, que significó la tercera estrella de la historia.

"Creo que con Croacia fue mi mejor partido en la Selección. En el momento que hice el gol, ni me acordaba que había arrancado desde el área, pero después lo vi y aún con un poco de suerte y todo, es un golazo", explicó en Star+ el atacante cordobés, que marcó cuatro tantos en la competencia.

El sentimiento de Julián Álvarez al alzar la Copa del Mundo

A los 22 años, Julián Álvarez logró levantar el trofeo más deseado: la Copa del Mundo. El delantero surgido en River, que se quedó con la titularidad durante el torneo, terminó siendo una de las figuras del equipo de Lionel Scaloni.

"La Copa del Mundo es la más linda. No solo por lo que significa, para mí es la mejor. Fue increíble cuando la vi por primera vez. Pasé de ir con la ilusión de ganarla a tenerla entre mis manos en 30 días. No me dio ni tiempo para imaginármelo", aseguró la Araña.