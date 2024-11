 Jugó en Boca y en Europa: hoy es músico y tuvo problemas con las drogas y el alcohol.

Hace unos meses atrás, volvió a ser noticia tras una confesión que grabó y compartió en su Instagram que impactó y conmovió a muchos de sus seguidores. El ex futbolista, que venía de tener días como noticia en los medios por su separación de la periodista Daniela Ballester, decidió abrir su corazón y pedir ayuda pública ante los problemas de salud mental y la enfermedad por adicciones que estaba transitando.

DANIEL OSVALDO - TYC SPORT

El ex goleador publicó un video de casi 10 minutos en el que hizo una extensa explicación de la situación que estaba atravesando y por la que se ve afectado. “Quiero hacer este video para aclarar algunas cosas y hacer algunas confesiones sobre mi vida, sobre mis decisiones”, dijo el ex atacante de Boca Juniors, donde reveló también su problema con las adicciones lo que lo llevó al final de su carrera como futbolista.

Osvaldo abandonó la práctica deportiva profesional en febrero del 2020, cuando tuvo sus últimas apariciones con la camiseta de Banfield antes de que se desatara la pandemia por coronavirus que frenó la actividad en todo el mundo.

Daniel Osvaldo y su faceta como músico

En 2015 cumplió su sueño de jugar en Boca y comenzó a conocerse su otra faceta: el rockero. Se retiró para dedicarse a la música, regresó a las canchas brevemente y volvió a colgar los botines para meterle a full a su banda: Barrio Viejo.

BARRIO VIEJO- DANIEL OSVALDO YOUTUBE DANIEL OSVALDO YOUTUBE

Formó la banda Barrio Viejo con amigos y comenzaron a grabar en Barcelona su primer disco, de nombre Liberación y lanzado en 2017. Dos años más tarde, en 2019, salió Un País con Buena Gente, su segundo lanzamiento. "Me gusta escribir sobre historias reales, no sé si autobiográficas. Me pudieron pasar a mí como a un amigo. Capaz inspirado en alguna historia que leí en un libro. O algo que esté pasando en la sociedad. Realidades", aseguró en una entrevista.

Barrio Viejo está integrada por Osvaldo (guitarra y voz), Sergio Vall (batería, ex integrante de 'Los Violadores'), Joaquín Muiño Aguilar (guitarra) y Martín Viva (bajo y contrabajo). "Somos como un matrimonio de cuatro", concluyó Osvaldo.