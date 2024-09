Juegos Paralímpicos: Brian Impellizzeri logró una nueva medalla de oro en salto en largo

El atleta rosarino, campeón mundial, marcó 6,42 metros en la prueba de salto en largo T37 y se llevó la presea dorada, la segunda para la delegación argentina, algo que no pasaba desde Atlanta 1996.

El atleta Brian Impellizzeri se llevó la medalla de oro en la prueba de salto en largo en los Juegos Paralímpicos París 2024. Con una marca de 6,42 metros en la categoría T37 y consiguió la segunda presea dorada para la delegación argentina, algo que no sucedía desde Atlanta 1996 , tras la conquista de Iñaki Basiloff en los 200m medley SM7 de natación.

El rosarino de 26 años era el favorito para subirse a lo más alto del podio, ya que llegó a la competencia como campeón mundial, plata en Tokio 2020 y primer puesto en los Parapanamericanos de Santiago de Chile 2023 y no defraudó: se llevó su primer oro en un Juego Paralímpico.

"Estoy muy emocionado, vine a buscar esto. Trabajé muchos años, cambiando muchas cosas. Sé que puedo más. Mi cabeza juega muy bien, no sé cómo hago. Es algo que va generando la experiencia. No permití que la presión se me caiga encima", expresó el atleta, en una entrevista a TyC Sports.

“Le dedico esta medalla a todos los argentinos que están mirando, que nos apoyan. Y al equipo de trabajo, a todo Santa Fe y al ENARD”, completó.

Cómo está el medallero, tras la dorada de Brian Impellizzeri para Argentina

La delegación albiceleste quedó ubicada en el 32° puesto del medallero paralímpico tras la histórica presea dorada de Brian Impellizzeri en salto en largo, y los bronces de Antonella Ruiz Díaz en lanzamiento de jabalina (en dos oportunidades, T12 y F41), Juan Samorano en taekwondo, Iñaki Basiloff en natación (400m) y Alexis Chavez en atletismo. El top 10 lo conforman China (50 doradas y 20 de bronce), Gran Bretaña (30 de oro, 17 de plata y 12 de bronce), Estados Unidos (18 de oro, 23 de plata y 11 de bronce), Brasil (14 de oro, 10 de plata y 24 de bronce) y Francia (11 de oro, 12 de plata y 15 de bronce.

La delegación argentina viene de sumar nueve medallas en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, aunque no pudo lograr ninguna presea dorada. Con cinco de plata y cuatro de bronce, Argentina en esa ocasión terminó en el 63° lugar del medallero.