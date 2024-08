Juegos Paralímpicos: histórica medalla de oro del nadador argentino Iñaki Basiloff, con una remontada épica

Embed DEJASTE LA BANDERA ARGENTINA EN LO MÁS ALTO IÑAKI pic.twitter.com/lpgXWPi0IK — ParaDeportes (@ParaDeportesOK) August 31, 2024

"Es una locura ganar una medalla dorada en una prueba que no me la esperaba para nada. Ahora espero que se de otra", expresó el campeón al medio Paradeportes, ni bien terminó la carrera. Además, agregó: "Me sentí muy cómodo en el cierre, poder ver al resto y acercarme me dio energía para terminar más rápido".

La última dorada había sido con la actuación histórica de Yanina Martínez en la icónica prueba de atletismo de los 100 m durante Río de Janeiro 2016, tras una sequía de 20 años, cuando Argentina finalizó 54° en el medallero general con una de plata y tres de bronce sumándose a esta de oro.

UN FINAL SOÑADO



Con un cierre para el infarto, Iñaki Basiloff logró un tiempo de 2:29.81 y dejó en segundo lugar al ucraniano Andrii Trusov (2:29.93) en los 200 m medley.



Para verlo una y otra vez

Cómo está el medallero, tras la dorada de Iñaki Basiloff para Argentina

La delegación albiceleste quedó ubicada en el 27° puesto del medallero paralímpico tras la histórica presea dorada de Iñaki Basiloff en natación, y los bronces de Antonella Ruiz Díaz en lanzamiento de jabalina y Juan Samorano en taekwondo. El top 10 lo conforman China (19 doradas y 40 en total), Gran Bretaña (9 y 24), Brasil (7 y 18), Australia (5 y 12), Países Bajos (5 y 8), Estados Unidos (4 y 17), Francia (3 y 17), Italia (3 y 15), Uzbekistán (3 y 8) y Colombia (3 y 7).

Cabe recordar, que la delegación argentina viene de sumar nueve medallas en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, aunque no pudo lograr ninguna presea dorada. Con cinco de plata y cuatro de bronce, Argentina en esa ocasión terminó en el 63° lugar del medallero.