Juegos Olímpicos: la argelina Imane Khelif ganó por puntos en la semifinal y buscará la medalla de oro

La pugilista africana, que fue cuestionada por no pasar una prueba de género en 2023, venció a la tailandesa Janjaem Suwannapheng.

El pleito decisivo de la categoría welter será el viernes entre la representante de Argelia y la china Liu Yang, quien tuvo una victoria por puntos, ya que se impuso en cuatro de las cinco tarjetas contra la taiwanesa Nien Chin Chen.

Khelif fue apoyada por muchísimos simpatizantes presentes en el estadio Roland Garros. Tras conocerse el veredicto, hubo un gran festejo en favor de la peleadora, que fue cuestionada por sus rivales debido a que no pasó una prueba de género en 2023 por los elevados niveles de testosterona por hiperandrogenismo.

Tigresa Acuña

La exboxeadora Marcela Acuña se mostró en contra de la participación de la argelina Imane Khelif en los Juegos Olímpicos de París 2024, ya que cuenta con mayor nivel de testosterona porque hiperandrogenismo, y eso, según la Tigresa, marca una diferencia amplia con el resto de las pugilistas.

"Es una chica que tiene problemas hormonales. No estoy de acuerdo porque corro completamente en desventaja si compito contra una boxeadora con un nivel sobre lo natural de hormonas masculinas en una mujer. Por eso, me pongo en oposición. Hay que ponerse del lado de las otras boxeadoras y siempre hablamos de la igualdad de condición para poder competir. Este no es el caso", aclaró en C5N la excampeona del mundo pluma y supergallo.

En tal sentido, Acuña explicó la desigualdad a favor que tiene, en este caso, Khelif: "No solo tiene más fuerza en el golpe, sino que tiene más aguante. Las piñas que le tirarán no le van a hacer nada. ¡La diferencia es muy abismal! Es como que yo compita contra un hombre. Por eso, las federaciones internacionales y la de Argentina no permiten que compiten de dos géneros".