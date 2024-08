Locomotora Oliveras respaldó a la boxeadora argelina en los JJOO: "No sé para qué te subís al ring si no vas aguantar"

"Yo vi la pelea, le dio una piñita de mierda. Una piña grande es cuando vos caes al piso y no te despertás más, como la que yo le di a Jackie Nava. ¡Eso es una piña! Caes noqueado. Si es cagona, no sé para que se sube al ring, si no vas a recibir piñas...", remarcó la Locomotora en diálogo con Argenzuela.

Durante la entrevista con Jorge Rial, Oliveras expuso su sorpresa por las críticas sobre Khelif: "Le dio una piña, que sólo le sacudió la cabeza, o sea que no cayó, no le infló un ojo, no le abrió un tajo, y va a decir que es mezcla de extraterrestre, Popeye y mujer, ¡estamos todos locos!".

Se viene el debut actoral de la Locomotora

"Estoy en la grabación de la serie En el barro, que es la continuación de El Marginal, de Sebastián Ortega", explicó la boxeadora durante la nota con C5N. Acerca de su personaje, remarcó que lo disfruta mucho: "Soy una asesina, que también mata en la cárcel. Es un mundo nuevo, que me gusta. En la cárcel cago a trompadas a varias. ¡Va a ser la serie del siglo!".