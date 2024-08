Juan Román Riquelme cuestionó el nivel de Boca como visitante: "Tenemos mucho que mejorar"

"En la liga se nos nota mucho la diferencia de jugar de local y jugar de visitante. La mejor manera de mejorar es aceptando las cosas. Ojalá que podamos encontrar el camino de ser fuertes de local y de visitante", agregó en tal sentido.

En tanto, se refirió al partido con Cruzeiro por los octavos de final de la Copa Sudamericana en Brasil, tras la victoria 1-0 en Buenos Aires con un gol del uruguayo Edinson Cavani: "Confiamos en lo que elige el entrenador. Sabemos que en Brasil va a ser duro. Los brasileros son competitivos y saben jugar. Esperemos que podamos ganar".

Por otro lado, Riquelme elogió al defensor juvenil Aaron Anselmino, quien fue vendido a Chelsea por u$s18 millones, aunque permanece en el Xeneize a préstamo por un año: "Es un gran jugador, tiene mucho por crecer. Agradezco a los entrenadores de Inferiores por cómo preparan a los chicos. Es serio y creemos que tiene muchas condiciones. Es importante que llegue a un club como Chelsea. La operación fue muy grande para nuestro club".

Por último, reconoció el interés de Boca por Alan Velasco. "Es un futbolista que nos gusta. Trabajamos mucho para que vengan jugadores buenos. Si tenemos la posibilidad, lo intentaremos", expresó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1825994036672348316&partner=&hide_thread=false "SABEMOS CLARAMENTE QUE DE VISITANTE TENEMOS MUCHO PARA MEJORAR"



El análisis de Juan Román Riquelme sobre el trabajo de Diego Martínez y el presente de Boca #TNTFútbol pic.twitter.com/iqzd39NWdI — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 20, 2024

Fuertísimo cruce en vivo entre Riquelme y el Chavo Fucks

El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, se enojó con el periodista deportivo Diego "Chavo" Fucks por la manera en la que le habló y decidió abandonar la entrevista en el programa F90 de ESPN.

Durante la charla, la máxima autoridad del Xeneize expuso que "no podía negarle a los jugadores que vayan a vivir la experiencia de los Juegos Olímpicos" en referencia a la cesión de Equi Fernández, Cristian Medina, Kevin Zenón y Leandro Brey. Sin embargo, de inmediato apuntó a los medios: "Nunca escuché en la tele que digan 'qué bien Boca, que deja que los chicos vayan a representar a la Selección argentina'".

Ante esta respuesta, Fucks mostró su fastidio y apuntó de manera fuerte contra el 10: ¡Prendé la tele, entonces! Acá se dijo y se discutió. Se dijo muchas veces que Boca hizo bien en mandar a los pibes". De inmediato, JRR reaccionó: "Esperá, esperá, esperá. Estoy hablando. Sebastián si ese señor me va a hablar mal, prefiero no hablar más".

"Sebastián no, yo te estoy hablando. ¡Prendé la televisión! No te estoy hablando mal. Estás diciendo cosas que no son ciertas, respondo mentiras", subió la apuesta Fucks y enseguida, Román cortó la nota: "Ese señor cada vez que habla, habla mal. Te mando un beso grande. A mí no me reta ni mi viejo".