Javier Altamirano sufrió un terrible accidente automovilístico cuando volvía de entrenar con Estudiantes

El mediocampista, que tenía posibilidades de ser citado por primera vez luego de la descompensación que sufrió a principios de año ante Boca, no habría sufrido heridas de gravedad aunque su camioneta quedó destruida.

De acuerdo a testigos, el futbolista conducía su camioneta cuando impactó en el cruce de las calles 24 y 489 contra otra de color gris, que sufrió destrozos en el frente y el costado, y terminó incrustado en un poste de luz . Los motivos del hecho aún no fueron determinados.

La conductora del otro vehículo debió ser trasladada por una ambulancia del SAME para recibir atención primaria y, aunque hasta el momento no se ha divulgado información oficial sobre el estado de salud del jugador, voceros del club aseguraron que "se encuentra bien" y no habría sufrido heridas de gravedad.

Accidente Altamirano

La causa del accidente quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 14, a cargo de la fiscal Marita Scarpino, bajo la carátula de lesiones culposas, como consecuencia de las heridas que sufrió la conductora del otro vehículo, de acuerdo al medio 0221.com.ar.

El hecho ocurrió justo cuando el jugador tenía posibilidades de ser citado por Eduardo Domínguez por primera vez luego del traumático episodio que vivió en el encuentro ante Boca.