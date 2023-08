Independiente presentó a Tevez en redes sociales y los comentarios explotaron contra la dirigencia

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FIndependiente%2Fstatus%2F1694002448510423369&partner=&hide_thread=false Carlos Tevez es el nuevo entrenador del plantel profesional de #Independiente.



Los hinchas explotaron en contra de la contratación y se lo hicieron saber a la dirigencia en redes sociales: "No tienen perdón de Dios. Odian a Independiente", "Ahora solo queda rezar", "No lo quiere nadie. Una vez más no escucharon al hincha, porque no están en el club, están en un cumple. Le deseo lo mejor y ojalá que la rompa Carlitos, porque sino estamos condenados a la B"; fueron solo algunos de los comentarios de los simpatizantes.

Se estima que el Apache dirigirá el primer entrenamiento este martes, de cara al partido contra Vélez de este domingo a las 19.15 en el estadio Libertadores de América. Ultiman detalles para su presentación oficial ante la prensa.

Hinchas de Independiente se convocan y marchan contra la llegada de Carlos Tevez

Hinchas de Independiente convocaron a manifestarse en contra de la llegada de Carlos Tevez. El exfutbolista fue confirmado como el nuevo director técnico tras la renuncia de Ricardo Zielinski, pero un grupo de fanáticos se opone a la decisión y decidió protestar en la sede de Avellaneda.

"Carlos Tevez es el nuevo entrenador del plantel profesional de Independiente. ¡Bienvenido y todos los éxitos en esta etapa!", anunció el club este martes al mediodía a través de sus redes sociales. La presentación oficial se realizaría en las próximas horas.

La noticia había empezado a circular este lunes y provocó la reacción de un grupo de hinchas que se manifestó en redes a través del hashtag #TevezNo. Entre los argumentos para rechazar la llegada del nuevo DT, aseguraron que los dirigentes "subestiman el puesto" y que el club necesita "un técnico con espalda y a la altura".

El flyer que se difundió en redes expresa: "¡No a la llegada de Tevez, escuchen al hincha! La gente de Independiente está agotada de las malas decisiones que se vienen tomando hace años en nuestra querida institución". Circularon dos horarios para la convocatoria de este martes: las 10 y las 20.

La única experiencia como entrenador de Tevez fue en Rosario Central, donde dirigió 25 partidos durante 2022 con un saldo de 6 triunfos, 11 empates y 7 derrotas entre torneo local y la Copa Argentina. Con el 40% de efectividad, se marchó del club y no volvió a dirigir desde entonces.

Cuáles son los refuerzos que llegarían a Independiente de la mano de Carlos Tevez

A minutos de comenzar el martes, la comisión directiva de Independiente eligió a Carlos Tevez como nuevo entrenador para suceder a Ricardo Zielinkski, quien renunció el pasado sábado. El ex Rosario Central pidió por la llegada de 5 jugadores, de los cuales tres tienen nombre propio.

En medio de la crisis institucional y futbolística que atraviesa el Rojo, el Apache pidió como prioridad a Carlos Izquierdoz para reforzar la saga central. El defensor de 34 años, de paso por Lanús y Boca, se encuentra jugando para Sporting Gijón y en reiteradas ocasiones sonó para varios clubes en este mercado de pases.

La llegada del central se vería impulsada, además, por la buena relación que mantienen "el Cali" y el propio Tevez. De hecho, fuentes señalan que apenas se consumó la noticia del Apache como nuevo DT del Rojo, este lo habría llamado para convencerlo de venir a jugar nuevamente al fútbol argentino.

Pero Izquierdoz no es el único pretendido por el entrenador: también están en carpeta Domingo Blanco, Emmanuel Mas, buscan un 9 y también algún extremo.