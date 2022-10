Indepediente enfrentará a Boca con lo mejor que tiene: ¿le dará una mano a Racing?

En la práctica del viernes, el DT dispuso un ensayo de fútbol y probó un equipo con una línea de cinco defensores. Juan Manuel Insaurralde, quien ante Banfield sufrió un esguince en el tobillo derecho, no estará en condiciones de salir a la cancha y no volverá a defender la camiseta de Independiente. La idea de la dirigencia es no renovar su contrato, que finaliza el 31 de diciembre.