Impactante vuelco e incendio en el Turismo Nacional: el piloto fue rescatado por los banderilleros

En la transmisión de la señal pública DeporTV se vio como el auto número 22 dio varias vueltas en una de las curvas de la primera vuelta del circuito en la provincia de Río Negro y que terminó con las ruedas para arriba.

Enseguida los banderilleros hicieron su trabajo al momento del rescate del accidente. Segundos después el auto se prendió fuego y la carrera debió ser interrumpida.

El piloto de TN salió ileso y agradeció

El piloto habló desde boxes y remarcó: “Quiero agradecerle a los banderilleros... cuando vi el auto no lo podía creer, porque si me quedaba cinco segundos más me moría. No es nada mayor, quema la piel pero estoy bien”.

Angarmo se comunicó con su familia para manifestar su buen estado de salud, tras el dramático accidente, y del que y sólo tuvo que lamentar haber inhalado gases, pero sin consecuencias mayores.

Según el piloto el hecho ocurrió porque “al tomar la cuerva uno muy rápido en una loma que está sucia, sumado al factor viento me fue tirano y no quería tumbar". Agregó que "no levanté el pie del acelerador para que no se ponga de costado y se trabe y me encontré con el talud de tierra”.