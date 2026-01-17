17 de enero de 2026 Inicio
Histórico triunfo de Luciano Benavides en el Rally Dakar: ganó por 2 segundos en un final de película

El salteño de 30 años conquistó la victoria más ajustada de la historia reciente del certamen tras completar más de 8.000 kilómetros en el desierto de Arabia Saudita. El error de su rival y la ayuda de los camellos en plena carrera que lo llevaron a la consagración.

Luciano Benavides y la final más apasionante de la historia del Dakar.

Luciano Benavides y la final más apasionante de la historia del Dakar.

El piloto argentino Luciano Benavides se consagró campeón del Rally Dakar 2026 en la categoría motos, con su Red Bull KTM Factory Racing, en el final más atrapante y ajustado de la historia reciente de la competencia. En la última etapa, disputada en Yanbu, Arabia Saudita, gracias a un insólito error del norteamericano Ricky Brabec (Honda) remontó la desventaja en los kilómetros finales y terminó primero en la clasificación general por tan solo 2 segundos, el margen más estrecho en los 48 años del evento.

Los argentinos son los nuevos campeones de Dakar 2025.
Tras 14 días, 13 etapas y más de 49 horas de acción cronometrada a través de más de 8.000 kilómetros en el desierto de Arabia Saudita, el salteño de 30 años logró lo imposible: remontó los 3m20 de ventaja de su rival en la última etapa, conquistó la carrera más difícil del mundo por primera vez en su historia y se convirtió junto a su hermano Kevin Benavides (ganador en 2021 y 2023), en los únicos sudamericanos en conquistar la categoría motos.

La definición se resolvió a pocos kilómetros de la meta. Brabec, campeón del Dakar en 2020 y 2024, cometió un error de navegación en el kilómetro 98 que le hizo perder el tiempo necesario para ceder el liderazgo. El californiano giró hacia la izquierda, por un camino que lo llevaba directamente hacia las aguas del Mar Rojo. Al darse cuenta del error, debió retomar en contramano, perdiendo los minutos que lo separaban de la gloria. Además, en la ruta se cruzó con un grupo de camellos que le hizo perder velocidad en plena carrera.

Luciano Benavides
Luciano Benavides y una historia de resiliencia.

Luciano Benavides y una historia de resiliencia.

"Vi que Ricky volvía en contramano por el frente. No podía cruzarse porque había agua. Pensé que era un turista paseando en moto, la probabilidad de que fuera él era casi imposible”, relató Benavides tras cruzar la meta. El salteño había ganador tres etapas (quinta, séptima y octava) y alcanzó la consagración en la última especial, donde el español Edgar Canet (KTM) terminó en primer lugar, mientras que Tosha Schareina (Honda) completó el podio tanto de la etapa como de la clasificación general.

"No puedo creer lo que acaba de pasar. Hice el máximo hoy, confié en mí, navegué lo mejor que pude y Dios me ha dado esta victoria. Tenía que creerlo hasta el final. Es algo que no me voy a olvidar nunca en mi vida", expresó Benavides con el resultado puesto. Con este triunfo, KTM sumó su 21ª victoria en el Rally Dakar. El campeón defensor, el australiano Daniel Sanders, finalizó quinto en la clasificación general de esta edición.

La historia de Benavides es de resiliencia y superación. Llegó con lo justo a la 48ª edición de este evento ya que el 10 de octubre pasado sufrió una caída en el Rally de Marruecos, en la última fecha del Campeonato Mundial de Rally Raid. Con roturas de rodilla y clavícula, decidió no operarse para poder estar en la competencia en Arabia Saudita. Para colmo, durante las prácticas previas al inicio del certamen, sufrió una nueva caída donde se rompió los meniscos. A pesar de todo, logró una de las victorias más impresionantes de la historia del Dakar.

Benavides, de 30 años, obtuvo así su primer título en el Dakar, tras haber sido cuarto en la edición anterior y se sumó a la lista de argentinos ganadores de la carrera más difícil del mundo que tiene a Marcos Patronelli (3 en cuatriciclos), Alejandro Patronelli (2 en la misma especialidad), su hermano Kevin (2 en motos), Manuel Andújar (2 en quads) y Nicolás Cavigliasso, dueño de uno en cuatris y otro en Challenger, este último navegado por su esposa Valentina Pertegarini.

Mirá el momento en el que Brabec, rival de Benavides, es demorado por un grupo de camellos

