Racing: Rubén Capria reveló por qué renunció como manager y habló de Gustavo Costas

En diálogo con D Sports Radio, Capria expresó el motivo por el cual habían seleccionado a Fernando Gago para dirigir a Racing y después la dupla conformada por Sebastián Grazzini y Ezequiel Videla permanecieron como técnicos: "Me parecía que el entrenador tenía que tener un perfil similar a Gago. Cuando vi que Grazzini y Videla funcionaban bien, frenamos la búsqueda de DT".

Por otro lado, expuso su mirada sobre el entrenador Gustavo Costas y advirtió sobre los continuos recambios de técnicos. "Con Costas no tengo ningún problema. El rendimiento no lo conseguís cambiando de DT cada cinco partidos. Como estamos todos en la dinámica de que lo único que importa es el resultado, no termina importando el rendimiento", marcó.

También remarcó que se debe destacar que Racing, a pesar de no haber sido campeón, haya protagonizado disputas para consagrarse. "A nadie le gusta salir segundo, ni tercero, ni cuarto. Hay que valorar estar siempre peleando los torneos", aseguró.

Racing: quién podría reemplazar a Rubén Capria

Víctor Blanco deberá elegir sucesor, pero no lo hará solo sino con la ayuda de Cristian Bragarnik, quien quiso convencer al presidente de cerrar con Sebastián Méndez como DT, pero no terminó aceptando.

Pasaron nombres como Hernán Crespo, Méndez, Gabriel Heinze, Martín Anselmi y Gustavo Alfaro, ninguno llegó. También sonó Eduardo "Chacho" Coudet, pero luego de la confirmación de la victoria del actual presidente del Inter de Porto Alegre en las elecciones, se descartó como candidato.

En cuanto a los posibles reemplazos de Capria están Lisandro López, actual jugador de Sarmiento; Andrés D’Alessandro y Marcelo "Chelo" Díaz.