Guillermo Francos cruzó a Chiqui Tapia y sembró dudas por la eliminación de los descensos

"Queremos transparencia, que las cosas se manejen bien, que la gente esté conforme", explicó en un primer momento el funcionario. Para luego cuestionar de manera directa a Tapia: “Si el estatuto dice que la elección del presidente tiene que ser el año que viene, bueno se hará el año que viene. No estoy muy en tema, se que el ministro de justicia hizo unos planteos sobre el tema y me parece bien que se haga todo conforme a la norma”.

"¿Por qué se resuelve ahora que suspenden los descensos? ¿Cuáles son los clubes que son beneficiados por la suspensión del descenso? Y ¿por qué?, que tiene que ver el señor Chiqui Tapia como presidente de la AFA con esos clubes. Hay muchas preguntas que muestran un poco la falta de transparencias que hay en el manejo de estos aspectos del fútbol”, preguntó con ironía Francos.

Chiqui Tapia Guillermo Francos abogó por una AFA con mayór transparencia.

Luego remarcó que "me parece que hay muchas preguntas que muestran un poco la falta de transparencia que hay en el manejo de estos aspectos del fútbol".

La IGJ no descarta la intervención de la AFA si se hace la asamblea para reelegir a Chiqui Tapia

El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vitolo, anticipó más temprano que no se descarta la invención de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en caso que se lleve a cabo la asamblea, suspendida por una decisión administrativa, para votar la reelección de Claudio "Chiqui" Tapia y aprobar cambios en la estructura de los torneos nacionales. Explicó que se violarían ciertos artículos del Código Penal que habilitaría la medida por parte del Ministerio de Justicia.

“Bueno nosotros no podemos impedir que se junten en la sede de ellos, pero eso no será una asamblea, será una reunión de amigos. Ellos podrán llamar, votar los puntos del orden del día y esto no va ser aprobado ni podrá ser inscripto en la IGJ con lo cual no va ser convalidado porque están violando la ley, el estatuto y el reglamento”, señaló en un primer momento Vítolo.

Luego explicó: “La ley claramente dice que hay normas que se pueden aplicar en esta situación: la primera de ellas es el artículo 239 del Código Penal, que es desobediencia de autoridad, y esto podría afectar a todo el Consejo Directivo y todos los asambleístas que hubieran votado estas decisiones que no están permitidas”.

Daniel Vítolo IGJ "La ley prevé que ante el incumplimiento grave el ministerio de justicia puede disponer la intervención de la entidad", señaló Vítolo.

“En la segunda cuestión, los directivos pueden quedar incursos en el artículo 301 del Código penal que es la aceptación, consentimiento, violación de actos violatorios de la ley del estatuto del reglamento. La ley prevé, no estoy diciendo que esto vaya a ocurrir ni que nadie lo tenga en mente, pero la ley prevé que ante el incumplimiento grave el Ministerio de Justicia puede disponer la intervención de la entidad, no es mi caso porque yo no tengo esa facultad, esa es una facultad del ministro”, advirtió.

En lo que respecta a la asamblea, pactada para el jueves 17 de octubre, Vítolo la caracterizó como “no válida” pero aclaró: “Nosotros no podemos impedir que se junten en la sede de ellos, pero eso no será una asamblea, será una reunión de amigos”.

“Ellos podrán llamar a asamblea, votar los puntos del orden del día y esto no va ser aprobado ni podrá ser inscripto en la IGJ con lo cual no va ser convalidado porque están violando la ley, el estatuto y el reglamento”, concluyó sobre el tema.