Grazzini se reencontró con un estudiante de periodismo y protagonizó un emocionante momento

El DT, por su parte, expuso su alegría por encontrarse con el joven: "Primero voy a decir que siento una enorme felicidad pero primero la felicidad la siento porque vos me estés haciendo la pregunta. Yo te conozco de muy chiquito, pasamos cosas hermosas juntos y verte ahora tan grande y profesional creo que me da la misma felicidad que me dio hoy terminar en el partido, que la gente de Racing fue una fiesta".

"Aprovecho esto para felicitarte y para decirte que te aprecio mucho, a vos y tu familia. La alegría fue doble: la del partido y verte acá a vos", agregó en este marco.

Luego, Racing publicó un video en el que se recordó ese fragmento de la conferencia de prensa y explicó su relación con el entrenador: "Lo conocí hace mucho tiempo. Forjé un vínculo con él muy fuerte, incluso cuando no estaba en Racing, cuando se encontraba en All Boys, Atlético Rafaela o en Estados Unidos. Es una persona muy importante en mi vida y que me genera un gran orgullo que él sea el DT de Racing".