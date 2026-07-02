2 de julio de 2026 Inicio
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Fernando Gago volvió a dirigir tras sufrir un infarto: "Estoy acostumbrado a las situaciones adversas"

El técnico argentino volvió a tomar las riendas de Universidad de Chile tras haber sido internado por un infarto agudo, pero su regreso no fue el esperado, su combinado cayó 1-0 frente a Unión La Calera y quedó con serias complicaciones en la clasificación a la Copa Chile.

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El entrenador de la U de Chile se descompensó en plena conferencia de prensa.

El entrenador de la U de Chile se descompensó en plena conferencia de prensa.

Fernando Gago, recién operado del corazón, volvió a dirigir a Universidad de Chile, pero su regreso no tuvo el final soñado ya que la U de Chile cayó 1-0 frente a Unión La Calera y quedó con serias complicaciones en la Copa Chile. “Estoy acostumbrado a las situaciones adversas”, aseguró el DT respecto a su reciente salida del hospital.

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El entrenador argentino tuvo que ser operado tras sufrir un infarto agudo de miocardio y luego de ser dado de alta, volvió a la actividad pública. "Me desperté con molestias pensando que era algo de la tos, un malestar de haber dormido mal, pero nunca pensé que era lo que tenía", manifestó y agregó: “Son situaciones de vida que estoy acostumbrado a las situaciones adversas. Todavía no caigo de lo que me pasó”.

Pintita Gago confesó que su mayor deseo era volver al campo de juego: “Lo más lindo es estar en un campo de juego y es lo que voy a tratar de disfrutar”. Aunque su regreso no tuvo el resultado esperado, el DT dejó en claro que está en buenas condiciones de salud y que, paso a paso, va recuperando el ritmo competitivo.

En cuanto a su equipo, no estuvo conforme con el desempeño de sus jugadores y remarcó: “No me gustó. El equipo no jugó a lo que pretendemos”. La Universidad de Chile cayó ante La Calera este miércoles en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, comprometiendo su clasificación a los octavos de final de la Copa Chile. El único gol lo marcó Francisco Pozzo a los 48 minutos.

El regreso de Gago al banco azul era uno de los hechos más esperados, tras haber sido operado del corazón luego de sufrir un episodio cardíaco el pasado 18 de junio frente a O’Higgins. Intervenido de urgencia en la Clínica Alemana, recibió el alta pocos días después y, menos de dos semanas más tarde, volvió a dirigir, demostrando que está recuperando ritmo pese al traspié deportivo.

Susto y operación

El DT argentino sufrió una indisposición cardiovascular apenas un día después de la victoria por 2-0 de la U frente a O'Higgins, por la segunda rueda del campeonato de Chile que se desarrolla en pleno Mundial. El club U de Chile lanzó un comunicado oficial explicando el estado de salud el entrenador: "Informamos que nuestro director técnico, Fernando Gago, se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy. Fernando Gago se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico."

Luego, fue operado de urgencia en la Clínica Alemana de Santiago de Chile tras confirmarse que sufrió un "infarto agudo al miocardio", luego de descompensarse en plena conferencia de prensa con el equipo chileno. Se encuentra estable y comenzará su rehabilitación de forma progresiva.

Según el parte médico oficial emitido por el hospital, el entrenador de 40 años ingresó en la madrugada del jueves pasado con una cardiopatía coronaria provocada por la obstrucción de un tramo arterial clave para la irrigación del corazón. Ante este cuadro, los profesionales le realizaron una angioplastía con implante intracoronario de stent, procedimiento que permitió restablecer el flujo sanguíneo normal de manera exitosa.

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