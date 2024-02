Gabriel Milito se sinceró y habló de la posibilidad de ser presidente de Independiente

Y aclaró: “Después cuando me fui, al poco tiempo, me empezó a escribir gente que me conoce y que conozco, pero no hablo, que no me escribo habitualmente, para preguntarme cómo andaba, hasta que un día me llegó la información que estaban comentando que tenía problemas de salud, que tenía ELA (Esclerosis lateral amiotrófica); no sé qué otra cosa”.

Durante una extensa charla con TyC Sports, el Mariscal dio por terminado la posibilidad de volver a Avellaneda como entrenador, aunque aseguró que seguirá yendo a la cancha como hincha.

“Como técnico lo veo complicado”, aseguró pese a dejar en claro que seguirá dirigiendo porque lo “apasiona”: “Me gusta dirigir, pero lo veo muy complicado sinceramente. Me tocó estar, llegué con una expectativa enorme al club de mi vida y lo único que soñaba y quería era ser campeón en los primeros seis meses donde jugábamos tres competencias (Copa Argentina, Sudamericana y torneo local)".

"Me puse ese objetivo y era cumplir eso o irme a casa. Y fui tremendamente exagerado conmigo mismo, con la realidad del club. Ese momento de Independiente no estaba para lo que yo quería o soñaba. Casi me pudo más la pasión del hincha que muchas veces el sentido común”, explicó sobre su salida del club.

También aclaró que no la pasó mal, al contrario, “la pasé muy bien”, pero “mi exigencia fue muy alta” subrayó.

Gabriel Milito aclaró la posibilidad de volver a Independiente como presidente del club

Luego de reconocer que volver a Independiente como entrenador no es una posibilidad, enfrentó los rumores de hacerlo, pero como dirigente.

“Va a estar complicado dirigir a Independiente porque se me mezcla un poco ahí tanto la profesión con la pasión de pertenecer a ese club, quererlo tanto, ser hincha de Independiente. Es por eso que he dicho en alguna oportunidad que de volver a Independiente volvería como hincha, como ya fui a la cancha con Rosario Central y seguramente el domingo con Racing también”, sostuvo.

En ese sentido, reconoció que en un futuro cuando se le acaben “las ganas de dirigir o no tenga más oportunidades de poder dirigir, me gustaría involucrarme en el club”. “No sé en qué cargo, sinceramente. Si me proponen ser presidente tendría que analizarlo, prepararme, hay un montón de cosas, pero sí involucrarme en el sentido de poder colaborar y dar una mano”, se sinceró en diálogo con TyC Sports.

Por último, aclaró nuevamente que la posibilidad de lanzar su candidatura como presidente de Independiente serpa “cuando no tenga más ganas de dirigir”. “Por ahora no va a ocurrir, tengo ganas de seguir trabajando, dirigiendo, por muchos años más”, remarcó.