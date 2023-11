Con Boca, Independiente, San Lorenzo y Racing a la cabeza, los clubes rechazan la propuesta de privatización de Milei

En octubre del 2022, el libertario había señalado en una entrevista que estaba a favor de la privatización de los clubes de fútbol: "A mí me gusta el modelo de sociedades anónimas. Me gusta el modelo inglés, no les va mal. La pregunta es cómo se financia. Las sociedades anónimas, de hecho, tienen clubes que cotizan en bolsa y todo", manifestó Milei.

Más recientemente, en una entrevista con Jaime Bayly, criticó la Liga Argentina de Fútbol a la que consideró "degradada" porque "está compuesta por jugadores inexpertos que cuando adquieren rodaje se van a Europa, o jugadores al borde del retiro. Por ende es una liga que no es competitiva".

Racing manifestó en su redes oficiales que “nadie nos tiene que explicar qué significan las SAD en un club de fútbol”. ”Nuestros socios, socias e hinchas, quienes recuperaron la democracia para Racing, lo saben bien”, en referencia a la crisis que vivió el club en 1999 donde casi desemboca en su disolución institucional.

“Por pasado, presente y futuro, Racing Club ratifica su condición de asociación civil sin fines de lucro. Tal como está expresado en su Estatuto Social. ¡El club es de los socios y las socias!”, concluyó el posteo en X/Twitter.

Por su parte, su clásico rival de Avellaneda, Independiente, publicó en la misma red social: “La Comisión Directiva del Club Atlético Independiente está convencida de que nuestro Club tiene que seguir siendo una Asociación Civil Sin Fines de Lucro. Tal como indica nuestro estatuto, nunca resignaremos esta figura. El club es de los socios y las socias”. Vale destacar el el presidente de la institución es Néstor Grindetti, quien pertenece al PRO, manifestó públicamente que votará a Milei.

En la misma linea de rechazo a la iniciativa del candidato de la Libertad Avanza, San Lorenzo recordó en sus redes oficiales el artículo 8° de su estatuto el cual señala que "no se podrá convertir la asociación civil en sociedad anónima o cualquier otro tipo de encuadre societario que implique la intromisión de capitales privados en la administración y gobierno del club, ni resolver la disolución del CASLA, mientras haya cien (100) socios con derecho a voto, dispuestos a sostenerla”. “El club es de los socios. NO a las SAD”, concluyó.

También se sumó Boca, un actor importantísimo en esta contienda, ya que este año también hay elecciones en el club xeneize y Mauricio Macri, quien acompañará a Andrés Ibarra como candidato a vicepresidente, siempre fue el principal impulsor de las Sociedades Anónimas Deportivas.

"Fiel a sus orígenes, respetuoso de los claros principios defendidos durante casi 120 años, Boca Juniors ratifica su carácter de Asociación Civil sin fines de lucro y la premisa de que nuestro club es de su gente, socios y socias que lo vuelven cada día más grande", señala el comunicado.

"La vida de Boca Juniors está ligada de manera indisoluble al lugar donde nació, creció y tomó la dimensión que hoy lo ha vuelto un movimiento popular reconocido en el mundo. Por eso siempre estará comprometido con la realidad social donde desarrolla sus actividades deportivas y culturales", agrega el texto.

Y concluye: "Convencido de la función trascendente que cumplen los clubes en Argentina desde hace más de un siglo, Boca Juniors se manifiesta en contra de cualquier iniciativa que implique su privatización o venta".

Otros de los clubes que se manifestaron en contra de la creación de Sociedades Anónimas deportivas fueron Colón de Santa Fé y Unión, Tristán Suárez, Morón, Argentino de Quilmes y Defensores de Belgrano.

“El Club Atlético Colón le dice NO a las Sociedades Anónimas Deportivas”, público el Sabalero en su cuenta de X/Twitter. Mientras que el clásico rival de la ciudad emitió un comunicado de prensa donde hizo saber su rechazo.

Dirigentes de AFA se mostraron en contra de las SAD

Algunos dirigentes ya salieron a expresar su apoyo a Massa y su oposición al plan de Milei de privatizar a los clubes abriéndole las puertas a las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Uno de ellos fue el presidente de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina.

"No a las SAD en nuestros clubes. Solo recuerden la presencia que tuvieron nuestros clubes ayudando a nuestra sociedad en la pandemia. Un chico en un club es un chico menos en la calle", apuntó el titular del Bicho de La Paternal.

Por su parte, el tesorero de la AFA y presidente ejecutivo del Consejo Federal, Pablo Toviggino, consideró al igual que Cherquis que "es la hora de mostrar públicamente el apoyo a Sergio Massa".

"Que cada uno de los Clubes del Fútbol Argentino se manifieste en defensa de sus Instituciones. NO A LAS SAD! No a la privatización del fútbol. Vamos Sergio querido, fuerza Compañero. Te necesita un País. MASSA PRESIDENTE", agregó el dirigente cercano a Claudio 'Chiqui' Tapia.