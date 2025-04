Franco Mastantuono, la figura del Superclásico: "Fue el partido que más esperé desde que estoy en Primera"

En su primer Superclásico como titular en la Primera de River por el Torneo Apertura de la Liga Profesional 2025, el crack riverplatense precisó: “Nosotros teníamos muy claro lo que teníamos que hacer. Cuando vimos que jugaban con línea de cinco nuestro plan no cambió, siguió siendo el mismo: atacarlos como venimos haciendo todos los partidos. Somos protagonistas siempre”.

En cuanto su tiro libre, uno de los mejores tantos del Millonario en el año, el juvenil contó detalles de la trastienda: "Antes del tiro libre hablé mucho con el Pity Martínez. Me ayudó en no enfocarme tanto en lo que es el exterior de un clásico, que tiene mucha adrenalina. Trate de aislarme y concentrarme y sus palabras me ayudaron mucho”, expresó.

Los goleadores más jóvenes de River en un Superclásico

Franco Mastantuono (2025)-17 años

Javier Saviola (2000)-18 años y 5 meses

Ermindo Onega (1958)-18 años y 5 meses

Jorge Tevez (1982)- 18 años y 8 meses

Hernán Crespo (1994)- 18 años y 9 meses

Gonzalo Higuaín (2006)- 18 años y 9 meses

Javier Saviola (2000)- 18 años y 10 meses

Marcelo Gallardo (1994)- 18 años y 10 meses