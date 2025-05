Fórmula 1: el jefe del equipo Alpine aseguró que Franco Colapinto no tiene límite para sus carreras

Flavio Briatore, director del equipo Alpine, desmintió los rumores que sugerían que Franco Colapinto tenía un contrato como piloto titular para las próximas cinco carreras de la Fórmula 1. Tras la primera práctica libre del Gran Premio de Imola aclaró que "no hay un límite para sus participaciones".

"Cumplirá con las carreras que deba correr. He leído que tendrá cinco carreras disponibles, pero no, no hay límite para sus participaciones. Debe rendir al máximo, evitar accidentes y sumar puntos. Si lo hace bien, seguirá conduciendo", afirmó en Sky Sports Italia.