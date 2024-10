El retiro de Rafael Nadal y el fin de una era de oro: sus títulos, el reinado en Roland Garros y las lesiones que lo marcaron

“Hola a todos. Estoy aquí para decirles que me retiro del tenis profesional. La realidad es que han sido unos años difíciles estos dos últimos especialmente, creo que no he sido capaz de jugar sin limitaciones, es una decisión que evidentemente es difícil que me ha llevado tiempo tomarla, pero en esta vida todo tiene un principio y un final”, manifestó el español.