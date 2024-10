Los mensajes de Cristiano Ronaldo, Federer y Del Potro por el retiro de Rafael Nadal: "Tu legado será para siempre"

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo escribió un comentario en la publicación de Nadal en la red social Instagram y marcó su relación con el tenista: "Rafa, ¡qué carrera tan increíble has tenido! Tu dedicación, pasión e increíble talento han inspirado a millones en todo el mundo. Ha sido un honor ser testigo de tu trayectoria y poder llamarte amigo. ¡Felicidades por una carrera asombrosa! ¡Disfruta de tu retiro!"

Por su parte, el extenista suizo Roger Federer subrayó la trayectoria del español, que encabezó el ranking ATP durante 209 semanas. "¡Qué carrera, Rafa! Siempre esperé que este día nunca llegue. Gracias por los recuerdos inolvidables y todos tus increíbles logros en el deporte que amamos. ¡Ha sido un absoluto honor!", marcó.

En tanto, el serbio Novak Djokovic expuso su veneración hacia Nadal: "Rafa, un post no es suficiente para expresar el respeto que tengo por ti y por todo lo que has hecho por nuestro deporte. Has inspirado a millones de chicos a jugar al tenis y creo que es el mayor logro que uno puede desear. Tu tenacidad, tu dedicación y espíritu luchador será enseñado por décadas. Tu legado será para siempre".

"Solo tu sabes lo que tuviste que soportar para convertirte en un ícono del tenis y del deporte en general. Gracias por llevarme al límite tantas veces en nuestra rivalidad, que es la que más me ha impactado como jugador. Tu pasión por representar a España ha sido siempre remarcable. Te deseo lo mejor en Málaga con tu equipo de Copa Davis. Estaré ahí en persona para rendir homenaje a tu carrera estelar", agregó en esta línea.

También, el tandilense Juan Martín del Potro publicó un emoji de un corazón en el posteo de Nadal. Además, en sus historias, expresó: "Gracias, Rafael Nadal".

Por su parte, el español Carlos Alcaraz escribió en las redes sociales: "Del niño que te veía por televisión y soñaba con llegar a ser tenista al que tuvo el inmenso regalo de jugar a tu lado en Roland Garros representando a España en unos Juegos Olímpicos! Muchas gracias por ser ejemplo a todos los niveles, tu legado es irrepetible! Te he disfrutado muchísimo y te echaré mucho de menos cuando lo dejes después de la Davis, Rafa!"

En tal sentido, el entrenador de Real Madrid, el italiano Carlo Ancelotti, elogió la carrera de Nadal en sus redes sociales: "Ciao, Rafa! Te deseo lo mejor para tu futuro. Tu vida deportiva ha sido espectacular y también una inspiración para todos nosotros que amamos el deporte. Estoy convencido de que también tu vida futura seguirá igual. Un abrazo y mil gracias".