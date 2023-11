Fernando Signorini recordó el doping que dejó a Diego Maradona fuera del Mundial 94

" Me cortaron las piernas ", fue la frase que eligió el capitán de la Selección argentina para expresar su dolor luego de conocer la decisión de la FIFA de expulsarlo del torneo. "El Profe" dialogó este sábado con C5N y rememoró aquel episodio.

" Me cortaron las piernas ", fue la frase que eligió el máximo ídolo del fútbol argentino para expresar su dolor luego de conocer la decisión de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) de dejarlo fuera del torneo. Signorini dialogó este sábado con C5N y rememoró aquel episodio que marcó al deporte mundial.

"Recuerdo que a una semana del comienzo del Mundial, le sugerí al doctor Ernesto Ugalde, que era el médico titular de la Selección: 'Mirá, ¿por qué no le pedís a (Julio Humberto) Grondona que haga bajar una orden de la FIFA para practicar un control antidoping a todo el plantel?’. Y a él le pareció muy buena idea", relató en diálogo con Néstor Dib, en el programa La Voz de la Calle.

"Esa misma tarde, Ernesto habló con Grondona", explicó y agregó cómo se desarrolló la secuencia: "Volví a ir a la habitación de Ernesto y lo encontré con los brazos cruzados y la cabeza en péndulo y le pregunté: '¿Y?'. 'No, no, dijo que no. Porque es molestar mucho a los jugadores'", señaló sobre la respuesta del expresidente de la AFA.

Entonces, señaló que su preocupación respecto a Maradona "no era que estuviera dopado pero si, entre todas esas pastillas que consumía, podía haber algo que ponía en riesgo su participación en caso de un eventual antidoping".

Además recordó la antesala de la famosa foto donde se ve a Diego retirándose de la cancha junto a una enfermera la tarde del 25 de junio de 1994, luego del encuentro ante Nigeria. "Cuando se hizo el sorteo del antidoping, media hora antes de finalizar el partido, Roberto Peidró (uno de los jefes médicos de Argentina) estaba charlando con una chica de la FIFA que trabajaba en el sector de doping y ella le comentó que había estado en pareja con un muchacho argentino y por eso había viajado acá", describió.

"Ahora cuando termine el partido, anda a buscarlo adentro de la cancha, van a ir todas las cámaras con vos y va a ser una manera de que todos tus amigos argentinos te vean", fue la sugerencia del médico para con la voluntaria, que siguió la recomendación y quedó inmortalizada en la imagen.

El testimonio de "El Profe" es uno de los más destacados en la nueva serie La Hija de Dios producida por HBO Max y protagonizada por la hija mayor del ídolo, Dalma Maradona, donde entrevista a personas que compartieron distintos momentos de la vida del Diez.