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1 de julio de 2026 Inicio

Mundial 2026: la Selección se entrena en Kansas y luego viaja a Miami pensando en Cabo Verde

El campeón del mundo realizará la última práctica a puertas cerradas y por la tarde partirá a la ciudad, donde jugarán el choque por 16avos el próximo viernes.

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La Selección argentina viaja a Miami este miércoles a las 18 (hora argentina)

La Selección argentina viaja a Miami este miércoles a las 18 (hora argentina)

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La Selección argentina realiza su último entrenamiento este miércoles en Kansas previo a viajar a Miami, ciudad donde jugará los 16avos de final del Mundial 2026 ante Cabo Verde.

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La práctica se llevará a cabo a puertas cerradas, en la última actividad prevista en su sede, por lo que la delegación modificó la planificación inicial y a las 18 (hora argentina) emprenderán viaje hacia Florida, con el objetivo de comenzar la preparación final para el encuentro que se jugará el viernes 3 en busca de un lugar en los octavos de final de la Copa del Mundo.

Es que, en principio estaba previsto que la delegación conducida por Lionel Scaloni viaje un día antes del partido, pero finalmente se realizó un pequeño cambio en línea con la rutina que viene sosteniendo desde el comienzo del Mundial para priorizar la estabilidad logística y recién cambia de sede una vez finalizados los trabajos futbolísticos.

Ya en territorio de La Florida, la Albiceleste hará un nuevo entrenamiento, ya el último de cara el encuentro en la fase de eliminación directa. En conferencia de prensa Scaloni analizó a su próximo rival como “un buen equipo, que les ha puesto las cosas difíciles a sus tres rivales”.

“Es un rival duro, que nos va a poner las cosas difíciles porque ya se lo hizo a España, que es una de las favoritas, a Uruguay y a Arabia Saudita. Por las cosas que estamos viendo en este Mundial, hay que tener cuidado. Es un equipo rápido, con calidad y bueno”, sostuvo.

En esa línea, analizó que “no hay de qué marearse”, sino que “hay que seguir jugando y dando el máximo”. “Ellos llevan adentro el competir, mientras esté yo será así y yo creo que siempre fue así”, sostuvo.

Las dudas que mantiene Lionel Scaloni para el partido ante Cabo Verde

De cara a lo que será el encuentro ante Cabo Verde, Lionel Scaloni tiene tres dudas en el 11 ideal: maneja ciertas dudas en tanto en la última línea como en la delantera.

En esa línea, analiza si dejará como dupla de centrales nuevamente a Cuti Romero junto a Lisando Martínez, o volverá al primer equipo Nicolás Otamendi. Es que, el cordobés volvió a los entrenamientos y la inflamación de su rodilla bajó, pero evaluarán estos últimos días cómo sigue su evolución y en caso que no esté al 100%, el nuevo jugador de River será de la partida, tal como lo hizo ante Jordania.

La otra incógnita que maneja Lionel Scaloni en la última línea es el sector izquierdo. Pese a que Facundo Medina debutó y tuvo aceptables presentaciones en los primeros dos encuentros de la Copa, Nicolás Tagliafico volvió a la titularidad en el último partido tras superar su desgarro y podría recuperar su lugar nuevamente.

Mientras que, en la delantera aún Scaloni no sabe quién acompañará a Lionel Messi: desde que comenzó el torneo, Julián Álvarez arrastra una molestia y si bien ante Jordania volvió a jugar su rendimiento no fue el mejor, sumado a que Lautaro Martínez viene de convertir de penal.

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