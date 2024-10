El inédito video de un pequeño Fernando Gago en Boca, en contra de las privatizaciones de Mauricio Macri

Un video inédito del flamante entrenador de Boca, Fernando Gago , se dio a conocer en las últimas horas donde opinaba, de muy niño, sobre el intento de privatización de las Inferiores del club de la Ribera de parte del por entonces presidente de la institución, Mauricio Macri: "No me gustaría" , había expresado

En un descubrimiento del periodista Christian Rémoli, las imágenes de Pintita con 10 años sorprendieron a más de uno, ya que se planta ante el asedio privatizador de Macri en el Boca de los 90'. "Me parece que no me gustaría porque por ahí te obligan a jugar en un club donde no querés. Y me gustaría ser libre de jugar en cualquier club, si no quedo en Boca", aseguró el exentrenador de Chivas de Guadalajara.