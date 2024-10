El regreso de Fernando Gago a Boca: del jugador talentoso, que se retiró por las lesiones, a ser el técnico elegido por Riquelme

Pintita, como lo llamó su descubridor Ramón Maddoni en el baby del Club Parque, demostró un talento exponencial en su niñez. Fue otro de los cracks surgidos de la institución de Villa del Parque y desde allí recorrió el mundo. Además de la experiencia como jugador, sumó tres años en el rol de director técnico, que le permiten llegar preparado a La Ribera. Dueño de convicciones futbolísticas evidentes, de personalidad y de un carácter fuerte, que fue forjado desde su juventud, cuando a los 18 años se hizo cargo -en términos económicos- de su familia tras el fallecimiento de su padre en 2006.

Fernando Gago en Boca Gago, desde aquella promesa a debutar con la camiseta azul y oro.

"El debut fue importante, porque lo vieron mi mamá y mi papá y fue un sueño cumplido. Pero el momento con el que más me quedo, por toda una situación que me tocó vivir, fue haber salido campeón en el primer campeonato con Boca. Tengo el recuerdo de la última foto con mi papá en ese momento. Es algo que me va a quedar para siempre", detalló en una entrevista con Enganche.

A mi se me muere mi papá a los 18 años. Me hizo crecer de golpe. En ese momento el único que ingresaba dinero a mi casa era yo. No me costó y tomé ese rol A mi se me muere mi papá a los 18 años. Me hizo crecer de golpe. En ese momento el único que ingresaba dinero a mi casa era yo. No me costó y tomé ese rol

Gago campeón en Boca 2006 Gago fue campeón del Apertura 2005 en la cancha de Olimpo de Bahía Blanca.

A partir de ahora, Gago afrontará el máximo desafío como director técnico. Tendrá que enderezar un rumbo torcido y levantar a un equipo en crisis. Fue eliminado en los octavos de final de la Copa Sudamericana, perdió con River en el Superclásico en la Bombonera, lejos de la cima de la Liga Profesional, y afuera de la zona de clasificación a la Copa Libertadores 2025 en la tabla anual. Sólo tiene expectativa de título en la Copa Argentina: el miércoles 23 buscará meterse en la semifinal del torneo, que otorga un lugar en el máximo certamen del continente, el gran objetivo del mundo xeneize tras no jugar la edición de este año.

Para Fernando la Copa Libertadores también es una cuenta pendiente. En su etapa como jugador no pudo levantar el trofeo continental. Seis meses antes del título boquense de 2007, frente a Gremio en Porto Alegre, el volante se marchó al Merengue a cambio de 20 millones de dólares –en ese momento fue la mayor venta de la historia del club-. Luego, desde su retorno en 2013, fue subcampeón en la histórica Copa de 2018 en el Santiago Bernabéu, donde sufrió una ruptura del tendón de Aquiles de la pierna derecha.

Gago lesión Una de las complejas lesiones que sufrió Pintita en el último tramo de su carrera.

Aceptar la dirección técnica de Boca es un gran para el oriundo de Ciudadela, aunque también encierra un desquite, la intención de volver para triunfar y darle a la institución ese gran anhelo que es la Libertadores. Sin embargo, antes deberá transitar el camino de la estabilización y luego conseguir el progreso –con refuerzos valiosos-. Por lo pronto, en base a sus pasos anteriores por el Tiburón y la Academia, tiene un sello claro: buscará un equipo ofensivo y protagonista, diagramado en base al 4-3-3. “Entiendo que muchas veces lo importante sea el resultado, pero también hay formas de llegar a ellos", fue la manera en la que marcó su ADN futbolero durante su paso por Avellaneda.

El error del fútbol es pensar antes en el negocio que en el propio fútbol El error del fútbol es pensar antes en el negocio que en el propio fútbol

A diferencia de sus antecesores inmediatos como Jorge Almirón y Diego Martínez, de entrada, Gago cuenta con el apoyo de los hinchas. Tiene plena identificación con el elenco bostero: surgió de las Inferiores, se afianzó, logró 9 títulos, generó grandes ingresos económicos, volvió y siempre estuvo a disposición del club. Además, cuenta con un mérito extra: se ganó a los hinchas a pesar de contar con un estilo de juego opuesto a otros jugadores icónicos que vistieron la camiseta número 5 en las últimas décadas como Blas Giunta, Mauricio Serna, Raúl Cascini y Sebastián Battaglia.

Gago y Riquelme

Gago sobresalió por su técnica exquisita, los pases profundos y su intensidad en la marca para recuperar pelotas por anticipación. Siempre fue un jugador con un libreto marcado, con la creación de juego y el buen trato de pelota como conceptos esenciales. Un punto de contacto con Juan Román Riquelme, con quien compartió plantel en 2013 en Boca y también en la Selección. “Entendemos el mismo fútbol, la misma idea y forma de jugar", aclaró por aquellas épocas. El camino atrás de la redonda los llevaron a reencontrarse, esta vez no será como un 5 y 10, sino como técnico y presidente del club que aman.

Fernando Gago en Boca: sus números

Pintita tuvo dos ciclos como futbolista de la institución de La Ribera: entre 2004 y 2006, luego desde 2013 a 2019.

Partidos jugados: 194





Goles convertidos: 8





Títulos: 9 (Apertura 2005, Copa Sudamericana 2005, Recopa 2005, Clausura 2006, Recopa 2006, Campeonato 2015, Copa Argentina 2015, 2016/17 y 2017/18)

La trayectoria de Gago como técnico en Argentina

Fernando Gago Gago durante su ciclo con Racing.

La primera experiencia de Fernando Gago como entrenador fue en Aldosivi durante 2021. Dirigió al conjunto de Mar del Plata en 26 partidos: ganó 7, empató 3 y perdió 16. El 27 de septiembre de 2021 renunció luego de seis derrotas al hilo.

Después llegó una gran oportunidad: Racing. Estuvo al frente en 109 encuentros, en los que logró 53 triunfos, empató 30 y perdió 26. Ganó dos copas nacionales, el Trofeo de Campeones 2022 y Supercopa Internacional 2022, y en las dos finales venció, justamente, a Boca por 2 a 1.