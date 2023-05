Facundo Buonanotte logró la autorización y jugará el Mundial Sub 20 para la Selección

De cara al inicio del Mundial Sub 20 , la Selección argentina recibió finalmente una buena noticia: Facundo Buonanotte logró la autorización de su club y podrá disputar la competencia mundialista que se desarrollará en nuestro país del 20 de mayo al 11 de junio.

De esta manera, el ex-Rosario Central se suma a la lista de figuras como Matías Soulé, Luka Romero, Máximo Perrone y Valentín Carboni.

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1653437545601019904 ¡FACUNDO BUONANOTTE JUGARÁ EL MUNDIAL SUB 20! El futbolista recibió el permiso por parte del Brighton y disputará la competencia con la Selección Argentina. pic.twitter.com/t6YLH9nDzw — SportsCenter (@SC_ESPN) May 2, 2023

Mundial Sub 20: las sedes elegidas

Los estadios Diego Armando Maradona (La Plata), Único Madre de Ciudades (Santiago del Estero), Malvinas Argentinas (Mendoza) y Del Bicentenario (San Juan) serán las sedes de este Mundial que Argentina obtuvo en seis oportunidades y del que no iba a formar parte si no fuera porque la FIFA decidió bajar al organizador original, Indonesia, por razones políticas (su gobierno no aceptó la presencia de Israel).

Cómo quedaron conformados todos los grupos del Mundial Sub 20