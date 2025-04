Ezequiel Lavezzi reveló lo que le dijo Diego Maradona tras excluirlo del Mundial 2010

En diálogo con Terzo Tempo Calcio Napoli, Lavezzi expuso lo que le expresó Maradona tras excluirlo de la lista de futbolistas argentinos integrantes del Mundial de Sudáfrica 2010: "Me dijo 'me duele haberte dejado afuera', a lo que le respondí 'sos el entrenador, no te preocupes, igual sigo siendo argentino'. Hablé mucho con él. Me dio muchos consejos que me los guardo para mí. Me hicieron muy bien en ciertos momentos".