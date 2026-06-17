En Vivo
17 de junio de 2026 Inicio

Fue figura con Cabo Verde en el Mundial 2026 y se reveló que practica otro deporte: quién es

El futbolista sensación en la primera fecha de la Copa del Mundo es además jugador de una actividad totalmente distinto.

Por
El futbolista del momento en el Mundial 2026.

El futbolista del momento en el Mundial 2026.

Redes sociales
  • Fue la gran figura de Cabo Verde en el histórico empate ante España durante la Copa del Mundo.
  • Su destacada actuación se volvió viral y aumentó exponencialmente su popularidad en las redes sociales.
  • Además de defender el arco de su selección, también practica beach volley de manera competitiva.
  • Se desempeña como jugador y entrenador de esa disciplina, formando a jóvenes deportistas en su país.

Cabo Verde consiguió un resultado histórico en su debut absoluto en la Copa del Mundo. Empató sin goles ante España, la actual campeona de Europa y gran candidata en el certamen, gracias a la actuación estelar del arquero Josimar Dias, mejor conocido como Vozinha, de 40 años.

Mundial 2026, en vivo: los partidos de la fecha, horarios, y el récord de Cristiano Ronaldo
Te puede interesar:

Mundial 2026: Cristiano Ronaldo va por los récords de Messi, debuta Colombia e Inglaterra choca con Croacia

Vozinha fue la figura inesperada en un partido que pintaba para ser una de las grandes goleadas del Mundial. Le amargó el debut a una España que intentó durante todo el encuentro pero siempre se encontró con la respuesta del arquero. Sus 7 atajadas significaron el primer punto para un país que está jugando por primera vez la Copa del Mundo y que ahora se ilusiona con avanzar de ronda.

España vs. Cabo Verde
Una de las 7 atajadas de Vozinha vs. España.

Una de las 7 atajadas de Vozinha vs. España.

El impacto de su performance en el partido fue tan grande que se hizo muy viral en redes sociales. Antes de arrancar el torneo, el arquero que juega en la segunda categoría de Portugal tenía un total de 50 mil seguidores en su cuenta de instagram. Nada más que 24 horas después ya alcanzó los 10 millones y el número parece seguir en crecimiento.

Quién es el arquero de Cabo Verde en el Mundial 2026 y qué otro deporte practica

Josimar Dias, mejor conocido como Vozinha, es el futbolista sensación de lo que va de la Copa del Mundo. Debutó en la Selección en 2012 y tiene una larga trayectoria bajo los tres palos, pero además se desempeña como jugador y entrenador en un deporte totalmente distinto al fútbol, que no se juega con los pies sino con las manos.

Además de ser el arquero y capitán de Cabo Verde, Vozinha mantiene una estrecha relación con el beach volley, un deporte muy popular en el país africano. Su pasión por esta disciplina lo acompaña desde hace años y forma parte de su rutina cuando no está defendiendo el arco de la Selección.

Vozinha Voley
Vozinha jugando beach volley.

Vozinha jugando beach volley.

Se desarrolla como jugador y también formador en el Instituto Reis, trabajando con adolescentes que dan sus primeros pasos en esta disciplina, combinando la enseñanza con la competencia. “Este año, por razones completamente ajenas al control de la dirección, del personal técnico e incluso de las fuerzas de la naturaleza... El gran Vozinha no estará presente este verano. ¿La razón? Va a resolver un pequeño compromiso llamado Campeonato Mundial de Fútbol”, comunicó el instituto semanas antes del arranque del Mundial.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Austria es líder del grupo, junto con Argentina.

Austria le ganó con autoridad a Jordania y es líder del Grupo J junto con Argentina

Los hinchas de Argentina en Bangladesh celebraron el triunfo de la Albiceleste. 

La eufórica celebración en Bangladesh de uno de los goles de Lionel Messi ante Argelia

Lionel Messi convirtió tres goles para Argentina contra Argelia.

Messi, tras la goleada: "A mí me gusta jugar al fútbol, es mi pasión desde chiquito y cuando estoy bien doy el máximo"

La Scaloneta ya piensa en el próximo partido, por la segunda fecha del Grupo J.

Cuándo vuelve a jugar Argentina por el Mundial 2026 tras el triunfo ante Argelia

Messi y un triplete para la historia.

Messi igualó al máximo goleador histórico en Mundiales: tres goles para agrandar la leyenda

La Mona Jiménez viajó junto a fanaticos y causó sensación 

El inesperado gesto de La Mona Jiménez a los fanáticos que iban rumbo a ver a la Selección argentina

últimas noticias

Bancarios: el incremento acumulado en lo que va del 2026 llegó al 14,7%. 

Bancarios acordaron un aumento por arriba del 2% para mayo con un salario récord

Hace 16 minutos
Los nenes de 4 y 10 años murieron por intoxicación con monóxido de carbono.

Crimen en Rosario: revelan qué decía la carta del padre que mató a sus hijos

Hace 18 minutos
play
La emotiva y desopilante reacción de Gallardo, Tevez y Agüero al triplete de Messi en el debut del Mundial

La desopilante reacción de Gallardo, Tevez y Agüero al triplete de Messi en el debut de Argentina

Hace 39 minutos
Messi volvió a hacer historia: los récords que rompió en el debut y las marcas que aún puede alcanzar en el Mundial

Messi volvió a hacer historia: los récords que rompió en el debut y las marcas que aún puede alcanzar en el Mundial

Hace 1 hora
Así quedó la avioneta tras el impacto.

Se derrumbó una avioneta en una autopista: un hombre murió en el acto

Hace 1 hora