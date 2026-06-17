Fue figura con Cabo Verde en el Mundial 2026 y se reveló que practica otro deporte: quién es El futbolista sensación en la primera fecha de la Copa del Mundo es además jugador de una actividad totalmente distinto. Por Agregar C5N en









El futbolista del momento en el Mundial 2026. Redes sociales

Fue la gran figura de Cabo Verde en el histórico empate ante España durante la Copa del Mundo.

Su destacada actuación se volvió viral y aumentó exponencialmente su popularidad en las redes sociales.

Además de defender el arco de su selección, también practica beach volley de manera competitiva.

Se desempeña como jugador y entrenador de esa disciplina, formando a jóvenes deportistas en su país. Cabo Verde consiguió un resultado histórico en su debut absoluto en la Copa del Mundo. Empató sin goles ante España, la actual campeona de Europa y gran candidata en el certamen, gracias a la actuación estelar del arquero Josimar Dias, mejor conocido como Vozinha, de 40 años.

Vozinha fue la figura inesperada en un partido que pintaba para ser una de las grandes goleadas del Mundial. Le amargó el debut a una España que intentó durante todo el encuentro pero siempre se encontró con la respuesta del arquero. Sus 7 atajadas significaron el primer punto para un país que está jugando por primera vez la Copa del Mundo y que ahora se ilusiona con avanzar de ronda.

España vs. Cabo Verde Una de las 7 atajadas de Vozinha vs. España. Redes sociales El impacto de su performance en el partido fue tan grande que se hizo muy viral en redes sociales. Antes de arrancar el torneo, el arquero que juega en la segunda categoría de Portugal tenía un total de 50 mil seguidores en su cuenta de instagram. Nada más que 24 horas después ya alcanzó los 10 millones y el número parece seguir en crecimiento.

Quién es el arquero de Cabo Verde en el Mundial 2026 y qué otro deporte practica Josimar Dias, mejor conocido como Vozinha, es el futbolista sensación de lo que va de la Copa del Mundo. Debutó en la Selección en 2012 y tiene una larga trayectoria bajo los tres palos, pero además se desempeña como jugador y entrenador en un deporte totalmente distinto al fútbol, que no se juega con los pies sino con las manos.

Además de ser el arquero y capitán de Cabo Verde, Vozinha mantiene una estrecha relación con el beach volley, un deporte muy popular en el país africano. Su pasión por esta disciplina lo acompaña desde hace años y forma parte de su rutina cuando no está defendiendo el arco de la Selección.

Vozinha Voley Vozinha jugando beach volley. Redes sociales Se desarrolla como jugador y también formador en el Instituto Reis, trabajando con adolescentes que dan sus primeros pasos en esta disciplina, combinando la enseñanza con la competencia. “Este año, por razones completamente ajenas al control de la dirección, del personal técnico e incluso de las fuerzas de la naturaleza... El gran Vozinha no estará presente este verano. ¿La razón? Va a resolver un pequeño compromiso llamado Campeonato Mundial de Fútbol”, comunicó el instituto semanas antes del arranque del Mundial.