En Vivo
10 de julio de 2026 Inicio

Máxima tensión en el Mundial 2026: un hombre ingresó armado con una herramienta a la concentración de Inglaterra

El seleccionado británico se llevó la sorpresa mientras atravesaba los momentos previos al choque frente a Noruega, que se jugará el sábado por los cuartos de final.

Por
Máxima alerta en Inglaterra

Máxima alerta en Inglaterra

Un hombre armado con una llave inglesa logró burlar los controles e ingresar a una la concentración de Inglaterra en Kansas City, en la antesala del choque por los cuartos de final ante Noruega.

El arquero de Suiza y un tip clave para la tanda de penales.
Te puede interesar:

Atento Scaloni: el secreto mejor guardado del arquero de Suiza para los penales

De acuerdo con los reportes publicados por el Daily Mail, el incidente ocurrió en las instalaciones del centro de prensa KC Parks, un complejo situado a muy corta distancia del búnker de entrenamiento oficial de los Tres Leones en Swope Soccer Village.

Según describieron, el sospechoso accedió al recinto mostrando visibles signos de alteración y alzando la voz de manera desafiante. Afortunadamente, el personal de seguridad privada logró interceptar y desarmar al individuo antes de que la situación pasara a mayores.

Al momento del intempestivo ingreso, algunos futbolistas junto al entrenador Tuchel estaban preparándose para brindar una conferencia de prensa, por lo que había periodistas en el predio. De todos modos, testigos aseguraron que si bien se vivieron momentos de tensión, estos no duraron demasiado.

Tensión en la concentración de Inglaterra: qué pasó con el sospechoso

Al percatarse de la inminente llegada de las fuerzas de seguridad tras escuchar las sirenas en las inmediaciones, el agresor intentó darse a la fuga. Sin embargo, los efectivos del Departamento de Policía de Kansas City montaron un rápido operativo en los alrededores y lograron detenerlo a los pocos metros.

Inglaterra se prepara para su encuentro frente a Noruega por los cuartos de final del Mundial.

Inglaterra se prepara para su encuentro frente a Noruega por los cuartos de final del Mundial.

Aunque las autoridades locales restaron dramatismo al asegurar que no existió un peligro real de atentado ni amenazas explícitas contra la delegación de la FA, el hecho encendió las alarmas en el Comité Organizador respecto a la permeabilidad de los perímetros de exclusión mundialistas. El equipo viajará para enfrentar a Noruega este sábado.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

¿Quién le escribe a Floppy Tesouro?

Floppy Tesouro reveló que un jugador de la Selección que está en el Mundial le manda mensajes

hartos del delay: las consultas por las antenas de tda se dispararon mas de un 2.000% durante el mundial 2026

Hartos del delay: las consultas por las antenas de TDA se dispararon más de un 2.000% durante el Mundial 2026

Scaloni piensa hasta último momento el equipo contra Suiza.

El plan de Scaloni: cómo formará la Selección contra Suiza por los cuartos de final del Mundial

Lionel, el nombre más elegido por los chilenos.

La fiebre mundialista llegó al registro civil de Chile: Lionel es el nombre más elegido

Bono tiene 35 años.

Tras quedar eliminado del Mundial, Bono ilusiona a River: "Lo siento como familia"

Kylian Mbappé pidió el cambio ante Marruecos y encendió las alarmas en Francia. 

Alarma en Francia: Mbappé generó preocupación tras salir con dolor ante Marruecos en el Mundial 2026

últimas noticias

Para el debut de la nueva etapa, ya trascendieron algunos de los nombres que participarían del primer programa.

Guerra del rating: el programa que buscará darle pelea a Mirtha Legrand

Hace 7 minutos
Nara respondió a las críticas que la famosa hacía de ella en los medios.

"Moria tiene mucho...": Wanda Nara sorprendió al hablar de Casán, tras las críticas de la conductora

Hace 8 minutos
La conductora se refirió a la situación setimental por la que atraviesa.

En medio de rumores de separación, una famosa se enojó con un cronista: "Me molesta dar explicaciones"

Hace 29 minutos
La actriz rompió el silencio luego de su salida.

Andrea del Boca rompió el silencio tras su salida de Gran Hermano y sorprendió: "Me encantan..."

Hace 38 minutos
Milei vistará San Pablo el 25 de julio. 

Milei viaja a Brasil: visitará a Jair Bolsonaro y apoyará la candidatura presidencial de su hijo

Hace 1 hora