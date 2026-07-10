Máxima tensión en el Mundial 2026: un hombre ingresó armado con una herramienta a la concentración de Inglaterra El seleccionado británico se llevó la sorpresa mientras atravesaba los momentos previos al choque frente a Noruega, que se jugará el sábado por los cuartos de final. Por Agregar C5N en









Máxima alerta en Inglaterra

Un hombre armado con una llave inglesa logró burlar los controles e ingresar a una la concentración de Inglaterra en Kansas City, en la antesala del choque por los cuartos de final ante Noruega.

De acuerdo con los reportes publicados por el Daily Mail, el incidente ocurrió en las instalaciones del centro de prensa KC Parks, un complejo situado a muy corta distancia del búnker de entrenamiento oficial de los Tres Leones en Swope Soccer Village.

Según describieron, el sospechoso accedió al recinto mostrando visibles signos de alteración y alzando la voz de manera desafiante. Afortunadamente, el personal de seguridad privada logró interceptar y desarmar al individuo antes de que la situación pasara a mayores.

Al momento del intempestivo ingreso, algunos futbolistas junto al entrenador Tuchel estaban preparándose para brindar una conferencia de prensa, por lo que había periodistas en el predio. De todos modos, testigos aseguraron que si bien se vivieron momentos de tensión, estos no duraron demasiado.

Tensión en la concentración de Inglaterra: qué pasó con el sospechoso Al percatarse de la inminente llegada de las fuerzas de seguridad tras escuchar las sirenas en las inmediaciones, el agresor intentó darse a la fuga. Sin embargo, los efectivos del Departamento de Policía de Kansas City montaron un rápido operativo en los alrededores y lograron detenerlo a los pocos metros.

Inglaterra se prepara para su encuentro frente a Noruega por los cuartos de final del Mundial. X (@England) Aunque las autoridades locales restaron dramatismo al asegurar que no existió un peligro real de atentado ni amenazas explícitas contra la delegación de la FA, el hecho encendió las alarmas en el Comité Organizador respecto a la permeabilidad de los perímetros de exclusión mundialistas. El equipo viajará para enfrentar a Noruega este sábado.